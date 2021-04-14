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Лукашенко предложил Алиеву помощь с "возвращенными территориями"

14 апреля 2021, 16:40  •  147 • Политика
Фото: president.gov.by
Минск поздравил Баку с победой над своим партнером по ОДКБ
Белоруссия может помочь Азербайджану с восстановлением районов Нагорного Карабаха, перешедших под власть Баку после вооруженного конфликта с Ереваном осенью прошлого года. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах с коллегой Ильхамом Алиевым 14 апреля.
По словам Лукашенко, азербайджанцы сделали "великий шаг в достижении своей национальной мечты". Но теперь им предстоит большая работа по "восстановлению жизни на возвращенных территориях". Белорусы готовы помочь, заверил Лукашенко.
Он также поблагодарил Алиева за содействие в организации поставок нефти в период, когда из-за несогласования тарифов с Москвой белорусские НПЗ остались без сырья, и предложил расширить сотрудничество в этой "щепетильной сфере".
Бои между Ереваном и Баку за объявивший в 1991 году независимость Нагорный Карабах возобновились в сентябре 2020 года. Азербайджанская армия сумела продвинуться вперед. Мирный договор, подписанный при содействии Москвы в ночь на 10 ноября, закрепил права противоборствующих сторон на занимаемые ими позиции. В результате под властью Баку оказались несколько районов Нагорного Карабаха, включая город Шуши. Это дало основание азербайджанцам считать себя победителями в конфликте. В СМИ мелькали сообщения, что Минск тайно продавал оружие Баку.
Напомним, Армения и Белоруссия, как и Россия, являются партнерами по ОДКБ (Организации Договора коллективной безопасности), Азербайджан покинул эту организацию в 1999 году.

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