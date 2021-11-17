Лукашенко позвонили из Евросоюза вновь: Меркель "сохраняла твёрдость"

СМИ сообщили о новом разговоре и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашкенко провёл новые переговоры с уходящей в отставку Ангелой Меркель. Днём ранее стороны уже проводили почти часовой разговор, однако деталей о беседе было не много.

Позже Лукашенко сообщил, что во время прошедшего в понедельник телефонного разговора предложил Меркель варианты разрешения миграционного кризиса. По его словам, канцлер взяла паузу, чтобы обсудить это с другими членами ЕС.

По информации Bild, Меркель в беседе с Лукашенко "сохраняла твёрдость". При этом, сообщил источник издания, она обещала ему обсудить "некоторые вещи" на уровне ЕС.

Речь не шла о каких-либо санкциях, уточнили впоследствии в Минске. Как заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, это было бы "ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия".

"Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было", - подчеркнула она.