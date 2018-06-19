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Лукашенко пожелал победы сборной России, а Путин пообещал качать газ через Белоруссию

19 июня 2018, 22:24  •  79 • В России

Вроде бы совсем недавно Владимир Путин и Александр Лукашенко ездили друг к другу чуть ли не ежемесячно, а теперь и президент Белоруссии в Россию приезжает по большим праздникам вроде саммита ЕАЭС или открытия чемпионата мира, и президент России в Минск не прилетал уже чуть ли не год. В 2017 году Путин и Лукашенко провели восемь встреч, а в этом пока всего одну в Сочи.

Причин для такого охлаждения отношений называют немало: от разногласий по газовому вопросу до нестихающих «молочных войн» и проблемы экспорта в Россию «белорусских креветок». Поэтому приезд в Минск на высший госсовет Союзного государства сразу четырех первых лиц России — Владимира Путина, Дмитрий Медведева, Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина — был для Лукашенко большой радостью. В кулуарах даже возник спорт - кто же, согласно конституции, в их отсутствии остался в стране «на хозяйстве». Выяснилось, что «за главного» в этот момент в Москве остался глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

- Никуда больше все высшее руководство России не приезжает, кроме как в Белоруссию, - заявил Лукашенко. - Мы это ценим.

Дополнительный вес визиту придавал еще и тот факт, что в Минск Владимир Путин и Дмитрий Медведев прилетели, предпочтя его Питеру, где вечером у сборной России ключевой матч группового этапа чемпионата мира против Египта. Правда, Лукашенко лично снизил уровень пафоса, заявив, что все это лишь «прелюдия к вечерним баталиям».

- Несмотря на непростые времена сегодня, тем не менее служба есть служба, - словно утешал он Путина, что тому в такой день пришлось сидеть на стадионе, а в «Палаце Незалежности». - Согласно нашей договорённости ещё до выборов мы сегодня проводим заседание Высшего госсовета – хорошая увертюра к началу питерской баталии. Будем надеяться, что всё пройдет так, как российская сторона желает, и мы вас поддерживаем в этом плане.

Таким замысловатым образом он пожелал успеха сборной России. В повестке совета значилось девять вопросов, главным среди которых было утверждение программного документа «Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы». Кроме того на утверждение глав государств была представлена разработанная МИДами двух стран программа согласованных действий в области внешней политики на 2018-19 годы.

- Очень много вопросов проработано, прежде всего на уровне правительств, - сказал Путин. - Коллеги продвинулись в значительной степени в решении вопросов, которые до сих пор ещё оставались нерешёнными. Но если что-то осталось, можем в этом составе обсудить.

Вместо отведенного по графику часа на встречу в узком составе лидеры прозаседали почти три.

- Мы обсудили много чувствительных вопросов, - сказал Лукашенко. - Это я к тому, чтобы оправдаться, что мы работали, а не просто время теряли.

Перечисляя обсужденное, он заявил, что ждет после окончания чемпионата мира изменений в системе погранконтроля на российско-белорусской границе.

- Тонкий момент, - поднял палец Лукашенко. - Все говорят, что мы поставляем в Россию много сельскохозяйственной продукции, но в пересчете на душу населения Россия поставляет нам больше. Цифры не называю, найдете сами, но россияне нас кормят больше.

Один из самых важных пунктов для обычных граждан — отмена роуминга между Россией и Белоруссией, но как сообщил один из докладчиков, «по роумингу решение пока не найдено, но работа продолжается».

Владимир Путин рассказал о реконструкции белорусского участка газопровода "Ямал-Европа", в который «Газпром» вкладывает 2,5 миллиарда долларов и еще 1,1 миллиарда в газохранилища.

- Имея в виду неудовлетворительное техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа, в Европу, белорусский маршрут приобретает большее значение, - сказал он, передав тем самым из Минска привет друзьям в Киеве.

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