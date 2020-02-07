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Лукашенко пожаловался Путину на снег
07 февраля 2020, 23:09 • 90 • Политика
Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко начались в Сочи. Белорусский лидер уже успел пожаловаться на снег.
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Красной Поляне. Первым делом белорусский лидер пожаловался на отсутствие снега в сочинской резиденции российского президента.
Главы двух стран встретились в Сочи, чтобы обсудить нефтегазовый конфликт, а также вопросы интеграции и союзного государства. Как ранее отметил Лукашенко, переговоры должны стать "моментом истины" в отношениях России и Белоруссии.
Напомним, что ранее белорусский лидер провёл встречу в Минске с главой Госдепа США Майком Помпео. Последний пообещал покрыть 100% потребности Белоруссии в нефти, а также намекнул на возможное снятие санкций. В свою очередь Александр Лукашенко обсудил с госсекретарём США варианты сотрудничества с НАТО. А накануне встречи президент Белоруссии обвинил Россию в недопоставках нефти.
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175
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