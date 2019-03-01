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Лукашенко пожаловался на Россию, которая не реагирует на предложения Белоруссии по газовым ценам

01 марта 2019, 18:54  •  69 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на Россию, которая не реагирует на предложения Минска по определению цен на газ на 2020 год.
Российская сторона пока не проявила интереса к предложениям Минска, посвященных ценам на газ. Об этом в рамках пресс-конференции в пятницу рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он напомнил, что стороны пока не определили цены на природный газ для белорусской стороны, которые будут действовать с 1 января 2020 года. При этом в конце декабря 2018 года Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились, что уже к середине 2019 года сторонам необходимо определить новые расценки.
"Пока никаких телодвижений со стороны России, сколько мы ни предлагали", - пожаловался он, добавив, что грядет баталия, аналогичная той, что происходила вокруг налогового маневра.

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