|
Лукашенко пожаловался на Россию, которая не реагирует на предложения Белоруссии по газовым ценам
01 марта 2019, 18:54 • 69 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на Россию, которая не реагирует на предложения Минска по определению цен на газ на 2020 год.
Российская сторона пока не проявила интереса к предложениям Минска, посвященных ценам на газ. Об этом в рамках пресс-конференции в пятницу рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он напомнил, что стороны пока не определили цены на природный газ для белорусской стороны, которые будут действовать с 1 января 2020 года. При этом в конце декабря 2018 года Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились, что уже к середине 2019 года сторонам необходимо определить новые расценки.
"Пока никаких телодвижений со стороны России, сколько мы ни предлагали", - пожаловался он, добавив, что грядет баталия, аналогичная той, что происходила вокруг налогового маневра.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
69
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 февраля 2019, 19:09
|
25 февраля 2019, 01:09
|
27 февраля 2019, 21:24
|
25 февраля 2019, 01:09
|
25 февраля 2019, 14:09
|
28 февраля 2019, 16:54
|
26 февраля 2019, 09:39