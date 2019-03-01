Лукашенко пожаловался на Россию, которая не реагирует на предложения Белоруссии по газовым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на Россию, которая не реагирует на предложения Минска по определению цен на газ на 2020 год.

Российская сторона пока не проявила интереса к предложениям Минска, посвященных ценам на газ. Об этом в рамках пресс-конференции в пятницу рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он напомнил, что стороны пока не определили цены на природный газ для белорусской стороны, которые будут действовать с 1 января 2020 года. При этом в конце декабря 2018 года Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились, что уже к середине 2019 года сторонам необходимо определить новые расценки.

"Пока никаких телодвижений со стороны России, сколько мы ни предлагали", - пожаловался он, добавив, что грядет баталия, аналогичная той, что происходила вокруг налогового маневра.