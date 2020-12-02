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Лукашенко пожаловался на бессовестных соседей

02 декабря 2020, 15:10  •  131 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На саммите ОДКБ белорусский лидер рассказал коллегам, как оценивает внешние нападки на Минск
Руководство Белоруссии критикуют на Западе за меры по поддержанию правопорядка в республике, тогда как собственные непопулярные меры против общества объясняют "объективной необходимостью". На эти двойные стандарты обратил внимание белорусский президент Александр Лукашенко в ходе онлайн-саммита ОДКБ в среду, 2 декабря.
Особенно в этом отношении "отличились" Польша и республики Прибалтики. Там выступают якобы против "деспотизма" в Белоруссии, хотя на самом деле сами провоцируют "гражданское недовольство" в республике, чтобы на этом фоне поднять собственную значимость в глазах остальных членов ЕС. По мнению Лукашенко, эти попытки нужно публично пресекать.
"Я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран",
– призвал Лукашенко коллег по ОДКБ, передает "БелТА". Он подчеркнул, что нападки Запада на Белоруссию, на самом деле, имеют более глубокие корни. На кону стоит не только целостность Республики Беларусь, но и ее союзников. Об этом свидетельствует повышение числа различных мероприятий военного характера в Польше и Прибалтике.
"Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ",
– предупредил Лукашенко коллег.
Ранее в Североатлантическом альянсе обвинили Россию в усилении агрессии.
Членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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