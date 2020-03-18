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Лукашенко позарился на материальные ресурсы России

18 марта 2020, 19:35  •  197 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва защищает Минск от оранжевых революций и госпереворотов
Россия предложила Белоруссии в 31 "дорожной карте" по интеграции 12 наднациональных органов. Однако белорусский президент Александр Лукашенко активно сопротивляется их принятию, поскольку считает, что таким образом Республика потеряет свой суверенитет. Однако его соседней стране обеспечивает как раз РФ. Так прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при российском лидере Богдан Безпалько новую информацию о главном камне преткновения в вопросе Союзного государства.
Ранее в среду издание РБК написало, что Москва на переговорах с Минском по продвижению интеграции предложила создать единую счетную палату, суд Союзного государства, таможенный, налоговый и антимонопольный органы. Также предлагалось объединить регуляторов в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства и связи. Кроме того, речь шла о создании единой валюты. У государств должна быть общая стратегия в оборонной сфере и база данных правоохранительных структур.
"Для Лукашенко интеграция означает возможность получения гигантских материальных ресурсов со стороны России при полном отсутствии движения навстречу. Он хотел бы сохранить такой вариант, и поэтому выступил против создания наднациональных органов", – заявил РИА ФАН Безпалько.
По его мнению, батька не стремится урегулировать в рамках настоящего Союзного государства существующие проблемы внутри Республики, как и унифицировать налоговую сферу, вести борьбу с контрабандистами и провозом санкционных товаров.
При этом он считает, что именно РФ обеспечивает Белоруссии ее суверенитет, а не ее армия, поскольку Москва объявила, что любое вмешательство в дела Минска будет рассматривать как посягательство на свою территорию.
"Если бы не подобного рода предупреждения, то в Белоруссии произошел бы госпереворот или цветная революция", – убежден Безпалько.
Между тем, белорусский политолог Алексей Дзермант полагает, что обсуждение "дорожной карты" отложено из-за нерешенных вопросов по энергоносителям.
"Принципиальные вещи, такие как создание равных условий для экономик двух стран, не решаются. На этих вопросах застопорились, без этого, боюсь, мы не продвинемся дальше", – сказал он НСН.
По его словам, нынешняя нестабильная ситуацию на топливном рынке не позволяет сейчас Москва и Минску заключить новые договора на поставку российской нефти. Впрочем, как и полностью найти ей замену. Да и РФ не хочет терять такого покупателя, как Белоруссия.
"Решением должно стать долгосрочное принципиальное соглашение между странами. Не на один год, чтобы в конце года опять спорить о ценах. Пока никаких подвижек не видно", – резюмирает белорус.
Добавим, что еще одним раздражителем для Лукашенко невольно стал коронавирус, из-за эпидемии которого РФ решила закрыть границы по всему периметру страны, включая и белорусскую. Батька почему-то раскритиковал эту меру.

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