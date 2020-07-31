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Лукашенко поймал Запад на простой уловке с "зелёными человечками Путина" - эксперт

31 июля 2020, 19:00  •  67 • Политика
Дмитрий Бабич в беседе с Царьградом предположил, что Александр Лукашенко смог поймать Запад на простую уловку с "зелёными человечками Путина". И, к слову, западные СМИ эту наживку проглотили, добавил эксперт.
Журналист, аналитик, независимый эксперт, политический обозреватель "РИА Новости" Дмитрий Бабич в беседе с Царьградом объединил события, в течение нескольких лет происходящие на Украине, с белорусскими волнениями на фоне предстоящих выборов. Он уверен, что на территории наших соседей снова работают западные политтехнологи. А президент Белоруссии Александр Лукашенко, понимая это, просто "разыграл партию".
Бабич отмечает, что Александр Лукашенко как грамотный политик знает, чего боится Запад. Он прекрасно понимает, "как Запад напугать" и не дать организовать Евромайдан на территории своей страны, как это уже случилось на Украине.
"Запад дико боится Союзного государства России и Белоруссии, - отмечает Бабич. - Но в то же время он понимает: есть вещь, против которой Запад не пойдёт, - это военная мощь России. Всё это проявляется в страхе, что Путин хочет напасть на Белоруссию и присоединить её. Удивительно, но на Западе в это верят или хотят в это верить. Точно так же, как в злые намерения капиталистов верили советские пропагандисты".
Сегодня в Белоруссии отчасти представлена эта картинка со "страшным Путиным", и существует она именно для Запада, считает Бабич.
"Лукашенко бросил на Запад версию, что Путин действует, его "зелёные человечки" пошли. Значит, Западу надо во что бы то ни стало поддержать самого Лукашенко. На эту уловку Лукашенко Запад и поймал", - резюмировал Бабич.
Эксперт добавил, что все западные СМИ наживку заглотили. В том числе на фоне смены риторики России в украинском вопросе. Как пояснил эксперт, недавняя утечка письма Дмитрия Козака о том, что Москва устала терпеть кривлянья Киева в вопросе реализации Минских соглашений, вполне укладывается в эту картину. В то же время, напомним, на официальном уровне Кремль уже заявил, что Россия продолжит быть посредником в "нормандском формате" и не оставит процесс урегулирования на Украине.

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