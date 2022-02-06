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Лукашенко повысил голос, говоря о войне на Украине: "Мы шутки шутим?"
06 февраля 2022, 17:40 • 44 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как поведёт себя белорусская армия, если Киев начнёт воевать против Донбасса.
Президент Белоруссии рассказал об отношении к Украине в интервью русскому журналисту Владимиру Соловьёву. Интервью вышло настолько эмоциональным, что когда речь зашла о возможных военных действиях Украины, Лукашенко повысил голос.
- спросил Соловьёв.
- ответил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что во время интервью с Лукашенко телеведущий Владимир Соловьёв задал один из часто обсуждаемых вопросов: сколько лет тот ещё будет главой республики?
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