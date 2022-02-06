Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "т...
Армия Украины начала голодать
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы С...
Главная / Политика

Лукашенко повысил голос, говоря о войне на Украине: "Мы шутки шутим?"

06 февраля 2022, 17:40  •  44 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как поведёт себя белорусская армия, если Киев начнёт воевать против Донбасса.
Президент Белоруссии рассказал об отношении к Украине в интервью русскому журналисту Владимиру Соловьёву. Интервью вышло настолько эмоциональным, что когда речь зашла о возможных военных действиях Украины, Лукашенко повысил голос.
Как себя поведёт белорусская армия, если Украина начнёт войну против Донбасса?
- спросил Соловьёв.
Точно так же, как и российская. Слушайте, мы тут что, шутки шутим на южной границе сегодня?
- ответил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что во время интервью с Лукашенко телеведущий Владимир Соловьёв задал один из часто обсуждаемых вопросов: сколько лет тот ещё будет главой республики?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


44
Источник
Похожие новости
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
06 февраля 2022, 02:30
"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским дипломатам в США
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Sun?
06 февраля 2022, 00:10
Претензию Госдепа после беспрецедентного решения Москвы Захарова обнулила простым вопросом: "Когда?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "н...
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленског...
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
06 февраля 2022, 02:30
"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским...
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Su...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2022, 01:25
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "талант"
03 февраля 2022, 23:10
Страшный сон для США и НАТО: Взрыв супервулкана превратит всё в выжженное поле
02 февраля 2022, 09:15
Прямым текстом: Посол России без обиняков ответил на хамство Псаки
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской группировки
05 февраля 2022, 05:30
Сенатор объяснила, что стоит за "птичками" с боеприпасами для Украины
01 февраля 2022, 01:10
Договор России с Китаем и ввод войск ОДКБ на Украину. Депутат Рады спрогнозировал будущее страны
01 февраля 2022, 06:25
Госдеп США просчитался: Русские отказались "вставать по стойке смирно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.