Лукашенко повысил голос, говоря о войне на Украине: "Мы шутки шутим?"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как поведёт себя белорусская армия, если Киев начнёт воевать против Донбасса.

Президент Белоруссии рассказал об отношении к Украине в интервью русскому журналисту Владимиру Соловьёву. Интервью вышло настолько эмоциональным, что когда речь зашла о возможных военных действиях Украины, Лукашенко повысил голос.

Как себя поведёт белорусская армия, если Украина начнёт войну против Донбасса?

- спросил Соловьёв.

Точно так же, как и российская. Слушайте, мы тут что, шутки шутим на южной границе сегодня?

- ответил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что во время интервью с Лукашенко телеведущий Владимир Соловьёв задал один из часто обсуждаемых вопросов: сколько лет тот ещё будет главой республики?