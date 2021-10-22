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Лукашенко потребовал повысить дисциплину на время войны

22 октября 2021, 12:40  •  109 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуацию в Гомельской области, где налажен преступный сбыт говядины в Россию, глава республики назвал катастрофической
Все распоряжения президента должны неукоснительно, быстро и без сомнений исполняться. Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета министров в Минске 22 октября.
По его словам, сейчас республика ведет войну. И в этих условиях некогда обсуждать предписанные меры и размышлять, насколько они правильные.
"Очень важна в этой сложной ситуации исполнительская дисциплина. Важно единоличное руководство в этой ситуации. Когда идет война, не обсуждаются разные варианты в течение недели",
– подчеркнул Лукашенко. При этом он отметил, что все его решения "выверенные", "поддержанные людьми". Поэтому отказ от их выполнения будет автоматически приводить к отставке. "Все вы свои люди, но работать вы со мной не будете", – предупредил президент министров.
Впрочем, и без указки главы государства все должны работать четко и на благо республики. Чтобы не получилось, как в Гомельской области, где преступность приобрела катастрофические масштабы:
"Там уже по ночам коров режут и сплавляют в Россию",
– возмутился Лукашенко. При этом он раскритиковал вице-премьера Юрия Назарова, которому поручено курировать Гомельскую область. "Если ты уполномочен президентом, надо было как человеку сельскому, лесному заняться этими тропами, по которым они мясо вывозят в Россию", – приводит БелТА слова белорусского лидера.
Ранее Лукашенко раскритиковал силовиков за то, что они ловят не преступников, а нарушителей масочного режима. После этого Минздрав республики отменил требование об обязательном ношении масок в общественных местах.

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