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Лукашенко потребовал денег от Запада за провокацию с бортом Ryanair
26 мая 2021, 17:10 • 145 • Политика
Батька всерьез рассчитывает на компенсацию расходов
Ситуация с внезапной посадкой самолета Ryanair на белорусской территории стала одной из основных тем на международной арене. Западные страны грозят введением санкций против Белоруссии, а там считают, что европейцы сами должны раскошелиться из-за произошедшего.
Так, белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что возглавляемое им государство растратило немало средств на мероприятия, связанные с экстренной посадкой самолета. В Минске убеждены, что заплатить за это должны европейские государства.
Батька сообщил: информация о том, что на борту находится бомба, поступила с швейцарской стороны. При этом западные государства уже во всеуслышание объявили о том, что Белоруссии придется расплачиваться за скандальный инцидент, в частности, против этой страны должны быть введены очередные санкционные ограничения.
Лидер белорусов подчеркнул, что готовящим рестрикции европейцам нужно также не забывать о том, что они должны компенсировать Белоруссии денежные средства, которые казна растратила на расследование произошедшего, пишет издание "Сб. Беларусь сегодня".
Так, белорусской стороне пришлось привлечь к разбирательствам антитеррористические и иные ведомства, а также задействовать саперов, кинологов и других специалистов.
Также Александр Лукашенко раскрыл другие детали произошедшего с бортом. Президент Белоруссии выступил на заседании в Овальном зале парламента.
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