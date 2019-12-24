Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ротшильд – агент Кремля: владелец аэропорта уступил свою долю российскому бизнес...
Путин призвал предприятия ОПК перестать "сидеть на оборонзаказе"
Заступились за поляков? Президент Литвы обвинил Россию в "переписывании ист...
Почему к нам столько претензий от Запада?
Главная / Политика

Лукашенко посулил интеграцию России и Белоруссии после своего переизбрания

24 декабря 2019, 20:39  •  55 • Политика
Несмотря на разногласия с Москвой, президент Белоруссии Александр Лукашенко готов реализовать дорожные карты по интеграции с Россией. Но только после своего переизбрания на пост главы государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов в случае своего очередного переизбрания на пост главы государства реализовать все дорожные карты, связанные с процессом интеграции с Россией. Об этом он заявил на встрече с журналистами.
Однако политик добавил, что что на переговорах об углублённой интеграции из повестки исключили тему дорожной карты, подразумевавшей создание наднациональных органов и единого эмиссионного центра.
Как считает Лукашенко, сейчас Москва и Минск находятся на так называемом этапе "раздорожья". И его необходимо преодолеть.
"Мне просто обидно, что спустя мои 25 и Путина 20 лет мы находимся на этом раздорожье", - заявил политик в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
23 декабря 2019, 21:54
Путин заявил о способности России реализовать проекты мирового уровня
24 декабря 2019, 15:24
Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1940-х за высылку евреев
24 декабря 2019, 14:09
Матвиенко оценила перспективы улучшения российско-украинских отношений
23 декабря 2019, 21:54
"Как можно защищать честь страны без флага?" Спортсмены поспорили о "пяти кругах WADA"
24 декабря 2019, 20:39
"Испоганить память не дадим": Путин ярко показал, что готов к информационной войне с Западом ради исторической справедливости
24 декабря 2019, 14:09
Подбирается к Колю и Путину: Меркель ставит рекорды пребывания у власти
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 декабря 2019, 07:39
"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сир...
24 декабря 2019, 01:09
"Нарушение суверенитета Украины!" Западные СМИ возмутились открытием "...
24 декабря 2019, 14:09
"Всех перед смертью пытали": На Украине выяснили судьбу пропавшей в Закарпа...
24 декабря 2019, 04:24
"Осталось два-три дня": Белоруссия объявила, что почти согласовала интеграц...
24 декабря 2019, 01:09
"Работает над скорейшим запуском": Оператор "Северного потока - 2"...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
24 декабря 2019, 07:39
"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сирии
20 декабря 2019, 10:54
Политолог: Газ по "украинской трубе" пойдет, но это не прорыв, это компромисс
23 декабря 2019, 08:54
Прервали молчание: WADA наконец-то прокомментировало обвинение Родченкова во вранье
20 декабря 2019, 02:54
Мирного решения быть не может: Политолог решил поспорить с Путиным после вопроса Цимбалюка
18 декабря 2019, 18:24
"Бессовестная ложь": Скрипаль выступила с заявлением после интервью британского посла
19 декабря 2019, 04:09
"Перечисляют какую-то ерунду": Политолог разоблачил новость об отказе России "вывести войска" с Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.