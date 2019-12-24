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Лукашенко посулил интеграцию России и Белоруссии после своего переизбрания
24 декабря 2019, 20:39 • 55 • Политика
Несмотря на разногласия с Москвой, президент Белоруссии Александр Лукашенко готов реализовать дорожные карты по интеграции с Россией. Но только после своего переизбрания на пост главы государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов в случае своего очередного переизбрания на пост главы государства реализовать все дорожные карты, связанные с процессом интеграции с Россией. Об этом он заявил на встрече с журналистами.
Однако политик добавил, что что на переговорах об углублённой интеграции из повестки исключили тему дорожной карты, подразумевавшей создание наднациональных органов и единого эмиссионного центра.
Как считает Лукашенко, сейчас Москва и Минск находятся на так называемом этапе "раздорожья". И его необходимо преодолеть.
"Мне просто обидно, что спустя мои 25 и Путина 20 лет мы находимся на этом раздорожье", - заявил политик в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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