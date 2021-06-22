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Лукашенко поставили перед выбором: "Время метаний закончилось"
22 июня 2021, 13:40 • 314 • Политика
Долгие годы попыток Белоруссии лавировать "между нашими и вашими" подошли к концу, уверен Александр Бородай. Он считает, что "время метаний" для Лукашенко закончилось, и белорусский лидер должен сделать выбор между Западом и Россией.
Гость студии программы "Интервью" на "Первом русском", председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай высказал своё мнение о дальнейшей судьбе Белоруссии: с кем президент Лукашенко видит будущее страны - с Европой или с Россией.
Прежде всего, отметил Бородай, понять логику и предсказать действия белорусского лидера довольно сложно:
Но сейчас, по мнению Бородая, Лукашенко приходится определяться. А вот насколько эта определённость для него стопроцентная, покажет время, отметил гость эфира.
Александр Бородай также высказал предположения по поводу будущего Протасевича. Он уверен, что с "горе-блогером" Лукашенко будет разбираться сам, не выдавая его ЛНР. В то же время оппозиционеру едва ли грозит смертная казнь, добавил политик.
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