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Лукашенко поставили перед выбором: "Время метаний закончилось"

22 июня 2021, 13:40  •  314 • Политика
Долгие годы попыток Белоруссии лавировать "между нашими и вашими" подошли к концу, уверен Александр Бородай. Он считает, что "время метаний" для Лукашенко закончилось, и белорусский лидер должен сделать выбор между Западом и Россией.
Гость студии программы "Интервью" на "Первом русском", председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай высказал своё мнение о дальнейшей судьбе Белоруссии: с кем президент Лукашенко видит будущее страны - с Европой или с Россией.
Прежде всего, отметил Бородай, понять логику и предсказать действия белорусского лидера довольно сложно:
Не совсем понятно, закончены ли метания. По крайней мере, сейчас у него такая ситуация, когда он вынужден выстраивать отношения с Россией и с тем малопонятным для него явлением, которое называется "Русский мир". Вынужден не потому, что он хочет этого. Он всё время своего правления лавировал между интересами России и интересами Запада, также не забывая ещё об интересах Китая.
Но сейчас, по мнению Бородая, Лукашенко приходится определяться. А вот насколько эта определённость для него стопроцентная, покажет время, отметил гость эфира.
Александр Бородай также высказал предположения по поводу будущего Протасевича. Он уверен, что с "горе-блогером" Лукашенко будет разбираться сам, не выдавая его ЛНР. В то же время оппозиционеру едва ли грозит смертная казнь, добавил политик.

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