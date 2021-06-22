Лукашенко поставили перед выбором: "Время метаний закончилось"

Долгие годы попыток Белоруссии лавировать "между нашими и вашими" подошли к концу, уверен Александр Бородай. Он считает, что "время метаний" для Лукашенко закончилось, и белорусский лидер должен сделать выбор между Западом и Россией.

Гость студии программы "Интервью" на "Первом русском", председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай высказал своё мнение о дальнейшей судьбе Белоруссии: с кем президент Лукашенко видит будущее страны - с Европой или с Россией.

Прежде всего, отметил Бородай, понять логику и предсказать действия белорусского лидера довольно сложно:

Не совсем понятно, закончены ли метания. По крайней мере, сейчас у него такая ситуация, когда он вынужден выстраивать отношения с Россией и с тем малопонятным для него явлением, которое называется "Русский мир". Вынужден не потому, что он хочет этого. Он всё время своего правления лавировал между интересами России и интересами Запада, также не забывая ещё об интересах Китая.

Но сейчас, по мнению Бородая, Лукашенко приходится определяться. А вот насколько эта определённость для него стопроцентная, покажет время, отметил гость эфира.

Александр Бородай также высказал предположения по поводу будущего Протасевича. Он уверен, что с "горе-блогером" Лукашенко будет разбираться сам, не выдавая его ЛНР. В то же время оппозиционеру едва ли грозит смертная казнь, добавил политик.