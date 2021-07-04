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Лукашенко поставили перед непростым выбором: Ждём

04 июля 2021, 00:40  •  136 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поставил президента Белоруссии Александра Лукашенко перед непростым выбором, пригласив его в Крым. "Ждём", - отметил он.
Официальный представитель Кремля заявил, что Лукашенко всегда готовы встретить в Крыму. Так он ответил на вопрос журналиста, выступая в эфире телеканала "Россия 1".
Ждём ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждём, - сказал Песков.
Таким образом, он поставил Лукашенко перед непростым выбором, ведь президент Белоруссии, не желая портить отношения с Украиной, до сих пор не признал Крым территорией России. Визит первого лица государства на полуостров автоматически будет означать признание.
Впрочем, не исключено, что президент Белоруссии примет приглашение на фоне укрепления сотрудничества между Москвой и Минском, а также охлаждения отношений с Украиной. Киев с лета прошлого года высказывается в поддержку белорусских протестующих, которые пытались осуществить госпереворот при содействии западных стран.
Кроме того, украинские власти, заигрывая с западными партнёрами, ввели санкции против Белоруссии и отменили полёты в эту страну. Белоруссия ввела ответные санкции, а после и вовсе закрыла границу с Украиной.

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