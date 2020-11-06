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Лукашенко поставил Запад на место в вопросе выборов
06 ноября 2020, 21:20 • 132 • Политика
Бацька посоветовал немцам разобраться у себя в доме и внимательно присмотреться к полякам и американцам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал проведение в стране новых выборов. При этом он призвал европейских политиков, озабоченных избирательным процессом в Республике, переключиться на собственные проблемы. Свой яркий спич бацька произнес во время сегодняшней церемонии открытия новой линии Минского метрополитена.
"Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение", – обратился глава государства к метростроевцам.
И тут же обрушил шквал критики в адрес западных соседей. Он указал на то, что ранее в среду бундестаг Германии принял резолюцию, в которой немецкие депутаты отказались признавать результаты президентских выборов в Белоруссии.
"Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе", – посоветовал Александр Григорьевич, выступление которого опубликовано в телеграм-канале "Пул первого".
Он предложил немцам потребовать от американцев проведения новых выборов президента США, где до сих пор не могут объявить итоги голосования и фамилию победителя избирательной гонки.
Что касается ситуации в Штатах, местные СМИ сообщают, что в Джорджии исход выборов неясен и там будет пересчет голосов, поскольку подано примерно 5 миллионов бюллетеней, а разрыв между кандидатами составляет всего лишь несколько тысяч, передают РИА "Новости".
Также ранее в пятницу стало известно, что демократ Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в одном из ключевых штатов – в Пенсильвании.
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