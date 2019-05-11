Лукашенко поставил в тупик вопрос о "грязной нефти" из России: "За неделю даже трубу "съедает"

В Минске продолжают эпопею с так называемой "грязной нефтью" из России. Однако, пока даже президента Белоруссии Александра Лукашенко вопрос о возможной сумме ущерба поставил в тупик.

Глава государства, как пишет "Белта", не смог назвать точную цифру, но пообещал это сделать после подсчёта всех убытков.

"Сказать эту сумму я сейчас не могу, - признался Лукашенко. - Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Новополоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки".

При этом президент Белоруссии не упустил случая и в очередной раз не сдержался в своих высказываниях в адрес России.

"Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью", - заявил Лукашенко.

Он же отметил, что "за неделю даже трубу "съедает", по которой прокачивают нефть.

Напомним, ранее "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей через трубопровод "Дружба". Содержание хлорорганических соединений здесь, как сообщалось, превышало в десятки раз предельные значения по стандарту.

СК РФ возбудил уголовное дело о загрязнении нефти. Четверо его фигурантов уже арестовано. Двое - в розыске.

По версии следствия, с августа 2018 года по апрель этого года шестеро подозреваемых, в том числе гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, замгенерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин в составе преступного сообщества "совершили мнoгократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей".

На этом, как предположило следствие, злоумышленники не остановились.

"В марте и апреле 2019 года в целях сокрытия хищения несколькими подозреваемыми в узел cлива нефти, расположенный у села Никoлаевка Волжского района, была поставлена нефть, не oтвечающая требованиям ГОСТ, - отметили в СК РФ, - с дoбавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".