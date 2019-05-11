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Лукашенко поставил в тупик вопрос о "грязной нефти" из России: "За неделю даже трубу "съедает"
11 мая 2019, 15:24 • 160 • Политика
Вопрос о "грязной нефти из России поставил президента Белоруссии Александра Лукашенко в небольшой тупик. Он не смог назвать точную сумму предполагаемого ущерба Минска, но пообещал это сделать после подсчёта всех убытков. Он также отметил, что "за неделю даже трубу "съедает", по которой прокачивают нефть.
В Минске продолжают эпопею с так называемой "грязной нефтью" из России. Однако, пока даже президента Белоруссии Александра Лукашенко вопрос о возможной сумме ущерба поставил в тупик.
Глава государства, как пишет "Белта", не смог назвать точную цифру, но пообещал это сделать после подсчёта всех убытков.
При этом президент Белоруссии не упустил случая и в очередной раз не сдержался в своих высказываниях в адрес России.
Он же отметил, что "за неделю даже трубу "съедает", по которой прокачивают нефть.
Напомним, ранее "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей через трубопровод "Дружба". Содержание хлорорганических соединений здесь, как сообщалось, превышало в десятки раз предельные значения по стандарту.
СК РФ возбудил уголовное дело о загрязнении нефти. Четверо его фигурантов уже арестовано. Двое - в розыске.
По версии следствия, с августа 2018 года по апрель этого года шестеро подозреваемых, в том числе гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, замгенерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин в составе преступного сообщества "совершили мнoгократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей".
На этом, как предположило следствие, злоумышленники не остановились.
"В марте и апреле 2019 года в целях сокрытия хищения несколькими подозреваемыми в узел cлива нефти, расположенный у села Никoлаевка Волжского района, была поставлена нефть, не oтвечающая требованиям ГОСТ, - отметили в СК РФ, - с дoбавлением в ее состав хлорсодержащих соединений".
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