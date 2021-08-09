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Лукашенко поставил условие признания Крыма. Олигархам

09 августа 2021, 13:05  •  319 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос, когда признает Крым. "Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию", - поставил условие глава республики.
Новость дополняется.

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