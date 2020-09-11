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Лукашенко поставил силовикам ультиматум: "Наклонить не получится"

11 сентября 2020, 01:05  •  61 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что не отдаст власть, подчеркнув, что она "не для того даётся, чтобы её взял, бросил и отдал". При этом глава республики поставил перед силовиками жёсткие требования, подчеркнув, что его "наклонить не получится".
Во время представления в должности Генпрокурора Белоруссии Андрея Шведа президент Александр Лукашенко обратился к силовикам. Он напомнил о том, что его "часто упрекают в том, что власть он не отдаст".
"Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал, - особо подчеркнул Лукашенко. - Власть не для того даётся, чтобы её взял, бросил и отдал".
Белорусский лидер напомнил, как в середине 1990-х власть "валялась в грязи, о неё вытирали ноги", так же как и о тех, кто носил погоны.
Лукашенко заявил, что не желает возврата республики к тем годам, напомнив, что о готовящейся "заварушке" стало известно ещё до президентских выборов. В то же время белорусский лидер предъявил ультиматум силовикам.
"Хотите встать рядом и спасти страну - вставайте. Не хотите - не предавайте, - обратился президент к присутствующим. - Вы - люди в погонах. Не надо поститься и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте".
При этом Лукашенко подчеркнул, что его "наклонить не получится".
"Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я называю, извне и она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов, надо принять жёсткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. В данном случае ситуация не такова, - цитирует БелТА слова белорусского лидера. - Ещё раз повторяю: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что вы - такие же граждане, как и президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам ещё жить в этой стране".

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