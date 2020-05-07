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Лукашенко посоветовал не целоваться на стороне

07 мая 2020, 13:35  •  14 • В России

Белорусский лидер уже не первый раз выступает в качестве главного вирусолога страны. А заодно и ведущего специалиста по профилактике заболевания новой заразой.

- Не такой уж он опасный этот вирус, как нам казалось в начале, - разоткровенничался он перед журналистами во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения. - Вот идешь мимо по улице, дохнул на человека - человек упал. Да нет! Чтобы заразиться этим вирусом, надо еще какой контакт!

Разобравшись с теорией передачи вируса от человека к человеку Александр Григорьевич перешел к профилактической практике на примере взаимоотношений между мужчиной и женщиной.

- Люди понимают - если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц! – едва ли не взмолился Лукашенко. - Если ты где-то терся там в семье - останься в семье.

На уровень промискуитета до сих пор проблему коронавируса, пожалуй, никто не поднимал. И COVID-19 неожиданно для себя встал на страже традиционных ценностей простой белорусской семьи. Правда, президент Белоруссии при этом не уточнил, что делать женщине, можно ли ей «лезть» к другому мужчине или рекомендации распространяются на оба пола. Впрочем, возможно, Александр Григорьевич полагает, что белорусские женщины отличаются бОльшим целомудрием, нежели мужчины.

- Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует, - традиционно «прописал» Батька согражданам. - Это же болезнь легких! Ну а когда ты сидишь дома, опустив руки, сопли развесив, кашляешь-не кашляешь, легкие не работают, нет нагрузки. Ну какой ты будешь здоровый человек?

Ранее, напомним, белорусский лидер рекомендовал для профилактики хоккей, сауну, 100 граммов и жирную пищу. Мечта, а не доктор!

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