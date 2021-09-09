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Лукашенко послал Путину намек срывом прокачки российской нефти в Европу

09 сентября 2021, 20:55  •  29 • Политика
Фото: Sammlung Heinz/ZB/www.globallookpress.com
Приостановка произошла в день встречи президентов
Приостановка транзита российской нефти на "Дружбе" является отголоском недавнего нефтяного конфликта Минска и Москвы, разразившегося в начале прошлого года, однако на этот раз момент, скорее всего, имеет технический характер, заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.
Напомним, 9 сентября в "Транснефти" заявили, что "Белнефтехим" приостановил прокачку нефти на южном направлении "Дружбы" – как раз в день встречи президентов РФ и Белоруссии, которая проходит 9 сентября. В "Белнефтехиме" указали, что качают азербайджанскую нефть по нефтепроводу "Одесса-Броды".
Юшков напомнил, что время нефтяного конфликта Минск угрожал Москве поиском альтернативного поставщика топлива, купив партии у саудитов и американцев – главных конкурентов РФ на рынке. Тогда же, полагает Юшков, Лукашенко и заключил с Баку среднесрочный контракт о поставках по нефтепроводу "Одесса-Броды", а также транзитное соглашение с Украиной на условиях "качай или плати".
Изначально, считает эксперт, белорусская сторона договорилась с Азербайджаном и Украиной для шантажа. Однако теперь конфликта нет, правда, контракт никто не отменял – для его закрытия требуется выполнение всех взятых обязательств. С другой же стороны, решение исполнения контрактов в день встречи президентов – момент символичный, и вряд ли речь идет о воле случая.
Вполне вероятно, предположил эксперт, что Лукашенко намекнул на  готовность Минска скупать нефть не только у РФ – то есть пытается давить подобными намеками. Правда, для российской стороны такой маневр вряд ли покажется эффективным. Пока республика получает российскую нефть по ценам ниже рыночных, другие поставщики ей невыгодны.
К тому же, полагает Юшков, поставки азербайджанской нефти невелики – меньше 1 миллиона тонн на этот год, а потому для России страшного ничего нет. И к срыву поставок российской нефти в центрально– и юго-восточные европейские страны это не приведет.

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