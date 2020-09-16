Лукашенко попросил у России современное оружие

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Время протестов и забастовок в Республике кончилось

Белоруссия может получить самое современное вооружение. На это рассчитывает президент республики Александр Лукашенко. На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске он сообщил, что вопрос о поставках новых видов оружия уже обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян", – пояснил Лукашенко.

Ранее на встрече с политическим активом республики Лукашенко сообщил, что недружественные соседи уже проявили свою антибелорусскую суть.

"Дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность",

- указал президент. Он надеется, что Европа "обуздает" свою "окраину", но твердо намерен принять любые меры для защиты суверенитета республики.

По словам Лукашенко, на Западе годами готовили переворот в Белоруссии. Центр управления был в США, а в Европе американцы действовали руками сателлитов. У каждого была своя задача и причина идти против белорусов.

Польша выступила площадкой для создания медиаканалов, Чехия была "ресурсным хабом", Литва, "уязвленная темой БелАЭС", взяла на себя роль тарана белорусско-европейских отношений, пояснил Лукашенко.

Однако замысел недругов провалился: время митингов и забастовок прошло, большая часть страны живет обычной жизнью, собирает урожай. А запуск Белорусской АЭС готовится по плану – открытие запланировано на 7 ноября 2020 г., передает РИА "Новости".

Ранее глава СВР РФ Сергей Нарышкин поделился данными российской разведки о том, кто и на какие деньги организовывал протесты в Белоруссии.

Переговоры Лукашенко и Путина состоялись 14 сентября в Сочи. В среду, 16 сентября, в Минск прибыла военная делегация РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу.