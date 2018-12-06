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Лукашенко попросил Путина снизить цену на газ

06 декабря 2018, 18:24  •  91 • В России

Саммит ЕАЭС в Петербурге должен был служить дальнейшей интеграции стран, объединившихся на постсоветском пространстве, но начался неожиданно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сразу же попросил Россию снизить цены на газ. Его не устраивала ни текущая цена, ни тариф на транспортировку. Лукашенко даже сравнил условия для потребителей в Белоруссии, где газ стоит 129 долларов за тысячу кубометров, и для соседней Смоленской области - там цена 70 долларов. Путин, конечно, мог бы напомнить, что Белоруссия - все же не российский регион, а самостоятельное государство, но дипломатично предложил провести дискуссию не при журналистах.

- У нас выработан единый план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки и нефти и газа, - сказал он. - Но сегодня в Белоруссии цена 129 долларов, в следующем будет 127, а в ФРГ - 250!

- Но наш главный партнер не Германия, а Россия, - продолжил спор Лукашенко. - И наши основные конкуренты - это россияне. Мы имеем худшие условия, чем Германия! Вроде воевали против Германии вместе, а такая ситуация! Они имеют 250 долларов, потому что туда еще три тысячи километров качать надо.

- Наши партнеры уже сейчас имеют достаточные преимущества, - постарался успокоить его Путин. - Я упомянул ФРГ не просто так. Если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а цена на газ формировалась бы на рыночной основе, это было бы не 129 долларов и не 127, а 200! Вот в чем разница. Давайте все-таки продолжим эту дискуссию когда пресса займется своими делами.

В итоге разговор о газе перешел в закрытый режим.

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