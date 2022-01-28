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Лукашенко попросил не упрекать Россию из-за "поглощения"

28 января 2022, 14:55  •  91 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что о союзнической связи двух стран лидеры говорили неоднократно.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко вновь затронул тему о якобы поглощении республики Россией. Он указал, что беспокойство на этот счёт необоснованно, о чём уже говорилось неоднократно.
Он напомнил слова президента России Владимира Путина, который ранее указывал, что цель Москвы - создать с белорусами интеграцию, а в экономике построить фундамент будущих отношений.
"Сделаем это - будем говорить о другом. Вот я процитировал президента России. Это их понимание. И не надо упрекать Россию, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей", - отрезал Лукашенко.
Политик подчеркнул, что лидеры нацелены на то, чтобы выстроить союзнические отношения между странами.
"Мы не настолько глупы с Путиным и настолько умны, чтобы, имея два государства независимых, суверенных, выстроить такую систему, что позавидует любое унитарное государство", - заметил президент Белоруссии.
После Александр Лукашенко уже по-простому добавил: "Чего вы паритесь по поводу какого-то поглощения Россией Беларуси? Этого никогда не будет и целей таких у руководства России нет".

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