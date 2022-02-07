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Лукашенко пообещал разоблачить бывающих в Кремле бизнесменов: "Что мне делать?!"

07 февраля 2022, 14:40  •  66 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разоблачить бывающих на приёмах в Кремле бизнесменов. "Они у президента России, моего родного человека, на приёме бывают. И что мне делать?" - сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, ему стали известны фамилии и имена спонсоров белорусской оппозиции, которые живут в России. В интервью "Соловьёв Live" Лукашенко заявил о том, что намерен список фамилий передать своему русскому коллеге Владимиру Путину, ведь, по его данным, эти бизнесмены регулярно бывают на приёмах в Кремле.
Как уточнил Лукашенко, документ с фамилиями и его собственной резолюцией уже подготовлен, и, когда вернётся в Москву, Владимир Путин его получит.
"Я отправлю Путину, пусть почитает", - сказал он.
Глава Белоруссии уточнил, что эти люди бывают у президента России на приёмах.
"И что мне делать?" - сказал он.
Ранее сообщалось, что во время интервью с Лукашенко телеведущий Владимир Соловьёв задал один из часто обсуждаемых вопросов: сколько лет тот ещё будет главой республики?

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