Лукашенко пообещал разоблачить бывающих в Кремле бизнесменов: "Что мне делать?!"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разоблачить бывающих на приёмах в Кремле бизнесменов. "Они у президента России, моего родного человека, на приёме бывают. И что мне делать?" - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, ему стали известны фамилии и имена спонсоров белорусской оппозиции, которые живут в России. В интервью "Соловьёв Live" Лукашенко заявил о том, что намерен список фамилий передать своему русскому коллеге Владимиру Путину, ведь, по его данным, эти бизнесмены регулярно бывают на приёмах в Кремле.

Как уточнил Лукашенко, документ с фамилиями и его собственной резолюцией уже подготовлен, и, когда вернётся в Москву, Владимир Путин его получит.

"Я отправлю Путину, пусть почитает", - сказал он.

Глава Белоруссии уточнил, что эти люди бывают у президента России на приёмах.

"И что мне делать?" - сказал он.

Ранее сообщалось, что во время интервью с Лукашенко телеведущий Владимир Соловьёв задал один из часто обсуждаемых вопросов: сколько лет тот ещё будет главой республики?