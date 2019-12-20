Лукашенко пообещал не пить в новогодние праздники

- А где он? Вы хотя бы покажите человека живого? А то скажете, что привезли кота в мешке! - озирался по сторонам Александр Лукашенко.

На заседании Высшего евразийского экономического совета, собравшегося в питерской президентской библиотеке имени Ельцина, председательство в организации перешло от Армении к Белоруссии, и новым главой ЕЭК стал белорусский экс-премьер Михаил Мясникович. Торжествующий по этому поводу Лукашенко хотел его публично представить коллегам-президентам, но как на грех, Мясниковича в этот момент в зале не оказалось.

- Пойдемте, он в другом зале, там его представлю, - не пожелал мириться с несправедливостью Лукашенко.

Владимир Путин, Никол Пашинян, Шавкат Мирзиеев и представлявший Казахстан Нурсултан Назарбаев пошли искать «кота».

Перед этим президенты России и Белоруссии встретились наедине, продолжив переговоры об интеграции двух стран, начатые еще в феврале, а потом продолженные две недели назад в Сочи.

- Недавно мы отметили 20-летие подписания Союзного договора, - сказал Путин. - Несмотря на то, что многое не сделано в рамках этого договора, но результаты работы в рамках этого документа тоже значительные.

- Мы действительно сделали очень много, - ответил Лукашенко. - С развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то и не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или Украиной. Это тоже достижение того, что нами сделано за последние годы.

Но надежда, что в этот раз два президента поставят точки над i во всех вопросах, не сбылась. Пообщавшись полтора часа, Путин и Лукашенко отправили к прессе с итоговой речью министра экономического развития Максима Орешкина.

- Мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов, - Орешкин уложился меньше, чем в минуту. - Согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка. У нас сейчас по результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной, газовой и налоговой сфере. Три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все дорожные карты. Напомню, у нас 31 дорожная карта, 3 блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности.

После этого министр повернулся и пошел к двери, не ответив на вопрос - будет ли до Нового года еще одна встреча президентов России и Белоруссии. Зато Лукашенко, выходя из зала заседания, рассказал журналистам, как он собирается провести новогодние праздники.

- Буду дома, пить не буду, - пообещал он. - Не потому что я непьющий человек, а потому что у меня железное правило — в праздники, когда все отдыхают, не пить, не есть, быть на посту. Когда вы беспечны, очень много возникает непредвиденных обстоятельств, которые должен держать в поле зрения президент, а то и подключаться к решению.