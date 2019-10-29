Лукашенко пообещал держать порох сухим

«Мы готовим адекватные ответы на любые телодвижения»

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание с государственным секретарём Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, министром обороны Беларуси Андреем Равковым и начальником главного разведывательного управления, замначальника Генштаба Вооружённых сил Беларуси Павлом Тихоновым. Представители силовых структур пришли к президенту с докладом о вызовах и угрозах Белоруссии в связи с размещением американских военных и военной техники в непосредственной близости белорусской границы.

«Никогда ещё так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это, во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», – заявил президент перед началом совещания, подчеркнув при этом, что «30 танков и 30 бронемашин – это просто смешно против белорусской армии».

По его мнению, размещение контингента американской армии у границ Белоруссии необходимо рассматривать как демонстрацию силы, на которую нужно ответить.

Напомним, батальон сухопутных войск США расположился в 15 километрах от границы с Белоруссией на полигоне Пабраде, где пробудет до весны следующего года.

Лукашенко уверен, что американская военная бригада с 30-ю танками не является соперником Вооружённым силам Беларуси, поэтому паника здесь ни к чему. В то же время напомнил историю, когда перед началом Великой Отечественной войны власти уверяли, что войны не будет, поверив в подписанный с Германией договор о ненападении.

«Поэтому да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных наших коллег о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать. Мы это слышим, понимаем, принимаем, но, исходя из уроков прошлого, порох должны держать сухим и на любые акции подобного рода мы должны адекватно реагировать. Никакого бряцания оружием. Ни в коем случае! Но американцы должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать – американцы, литовцы, немцы или ещё кто-то… Мы в паспорта не смотрим», – цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента Беларуси.

Глава белорусского государства обратил внимание представителей силовых ведомств на то, что полигон Пабраде находится в нескольких километрах от строящейся Белорусской атомной станции, «поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживёт». И дал задание подумать о более серьёзной наземной защите БелАЭС.

«Мы не бряцаем оружием. Мы готовим адекватные ответы на любые телодвижения. И то, что меня настораживает, – это прецедент. Не хотелось бы, чтобы в 15 км от наших границ размещались войска, неважно, какие они там», – подвёл итог президент.

Министр обороны республики Андрей Равков заявил, что в ближайшее время «будут приняты меры по усилению белорусской государственной границы, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении, а также проведён ряд информационных и дипломатических мер».

«Эти меры абсолютно адекватны тем мероприятиям, которые проводятся на соседней территории. Они позволят нам реагировать и держать на постоянном контроле эту ситуацию и обстановку. Кроме военной составляющей, предпринимается ряд информационных и дипломатических мер. Это позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы», – рассказал министр журналистам после совещания у президента.

Однако в самом Альянсе не видят никаких поводов для тревоги со стороны Минска.

«Североатлантический альянс не видит причин для беспокойства властей Беларуси в связи с предстоящими учениями в Литве. НАТО является, прежде всего, оборонительным альянсом. Все государства имеют право проводить учения своих сил, что касается также союзников по альянсу», – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам, комментируя озабоченность Минска по поводу размещения американских военных у своих границ.

Не видит поводов для беспокойства и белорусский военный эксперт Андрей Поротников, который уверен, что прибытие американских военных в Литву – это повод, а не причина громких заявлений президента Беларуси.

«Скорее всего, истинная причина совсем в другой сфере – в сфере белорусско-российских отношений, которые пребывают в состоянии перманентного кризиса. Возможно, что Минск пытается таким образом улучшить свои переговорные позиции: показывает, что, несмотря на все трудности и противоречия с Кремлём, он остается бдительным союзником Москвы. И надёжно прикрывает Россию с западного направления. То есть перед нами – очередная попытка «поторговать безопасностью», на этот раз с Москвой», – считает эксперт.

Однако торговаться не время – НАТО, можно сказать, на пороге.