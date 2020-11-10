Лукашенко поможет Польше и России в борьбе с COVID-19

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бацька призвал отечественных медиков заботиться, в первую очередь, о белорусах

Власти Белоруссии готовы оказать помощь в борьбе против коронавируса Польше и России. Об этом заявил лидер Республики Александр Лукашенко.

Свою пламенную речь бацька произнес во время встречи с председателем Федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой. Он напомнил, как недавно предостерегал отечественных медиков от выезда на заработки за границу. По его словам, их никто там не ждет.

"Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить: мы не против того, чтобы помочь с ковидом. В той же Польше, в России непростая ситуация", – цитирует главу государства его пресс-служба.

Президент указал, что такая помощь должна оказываться "организованно", она может заключаться и в консультациях.



По мнению Александра Григорьевича, белорусским медикам в Польше "не дадут нормально работать", оставив их на вторых-третьих ролях, а это просто издевательство. Президент призвал в первую очередь позаботиться о своем народе и государстве.

Ранее на встрече лидер нации допустил, что сбежавшие из страны оппозиционеры надеются на то, что из-за коронавируса рухнет белорусская экономика, и тогда они вернутся на родину и возьмут ее "тепленькой". Но Лукашенко объявил, что не даст им этого сделать.

Напомним, 5 ноября президент предупредил врачей, которые намерены откликнуться на призыв Варшавы ехать в Польшу, чтобы там бороться с эпидемией, что они не смогут вернуться на родину. Лидер нации отметил, что "лишних врачей" у Белоруссии нет.