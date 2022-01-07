Лукашенко помог опровергнуть слухи о "бегстве" и "смерти" Назарбаева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помог опровергнуть слухи о "бегстве" и "смерти" экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал признаки жизни, проведя телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. В рамках диалога стороны подробно "обсудили положение дел" на казахстанской территории.

До этого СМИ посчитали подозрительным, что после начала беспорядков в Казахстане о Нурсултане Назарбаеве не было ничего слышно. В Сети также появились слухи, что экс-глава государства и члены его семьи якобы покинули страну. Также появлялись фейки об "убийстве" политика.

Подозрения укрепляло то, что в разгар бунта действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности.

Как ранее заявил Царьграду политолог Артур Атаев, в Казахстане попытались провернуть казахскую олигархическую революцию по "оранжевому" сценарию. Катализаторами стали оппоненты экс-президента Нурсултана Назарбаева, которые нашли себе политическое убежище на Западе, а также кризис циркуляции элит, осложнённый отсутствием социальных лифтов для пассионариев.

"Я думаю, здесь два сценария. Первый сценарий - это полная неподконтрольность и хаос, по примеру Киргизии. Или второй, более реальный, - пока на короткий период Токаев сможет локализовать обстановку. Потому что они не так уж многочисленны", - указал он.

А политолог Михаил Делягин уверен, что главным выгодоприобретателем беспорядков в Казахстане является новый госсекретарь республики Ерлан Карин. Последний ещё в качестве советника нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева активно выдавливал с постов "назарбаевских".

"Его жажда власти и беспринципность шокировали сталкивавшихся с ним даже на фоне норм постсоветского пространства", - написал Делягин в Telegram.