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Лукашенко получит от России новую партию оружия
01 сентября 2021, 14:00 • 21 • Политика
Глава республики сообщил, что такие системы страны "очень нужны"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планируемых поставках вооружения в страну. Как указал глава республики, речь идет о технике российского производства, о чем лидер заявил сегодня, 1 сентября, выступая перед журналистами.
Лукашенко указал на авиационную технику, включая самолеты и вертолеты, а также средства противовоздушной обороны. Не исключено, добавил он, что РФ передаст Минску С-400.
Президент Белоруссии пояснил, что на днях подписал распоряжение, в соответствии с которым Российская Федерация устроит для республики поставки указанной техники, передает РИА ФАН.
"Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", – указал глава государства.
По словам белорусского лидера, речь идет о современнейшем военном оборудовании, которым армия республики "дооснастится". После проведения масштабных военных учений "Запад-2021" станет ясно, какая дополнительная техника потребуется вооруженным силам Белоруссии – ее можно также закупить у России, сообщил Лукашенко.
Ранее президент заявил, что надеется приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400 по "сходной цене", выразив уверенность в том, что Кремль пойдет навстречу. По мнению китайских аналитиков, вряд ли просьбы Минска будут удовлетворены, так как у страны нет средств на столь дорогостоящую покупку и ресурсов для того, чтобы не допустить утечки о ЗРК в другие страны.
До этого президент Белоруссии заявил, что армия готова нанести "непоправимый ущерб" странам НАТО в случае агрессии со стороны соседей.
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