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Лукашенко получил прозрачный намёк от Путина. Без слов

14 сентября 2020, 19:50  •  318 • Политика
Уже на первых минутах визита Александра Лукашенко в Сочи от президента России Владимира Путина последовал прозрачный намёк. И слова в данном случае не понадобились.
По прилёте в Сочи президента Белоруссии Александра Лукашенко встречали не федеральные чиновники, как это происходит чаще всего, а губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Именно на этот момент и указали источники, настаивая, что он - определяющий.
"Будет плохо себя вести, встретит губернатор Ростовской области..." - отмечает один из инсайдеров.
В то же время надо понимать, что переговоры в Сочи, судя по первым заявлениям Лукашенко и президента России Владимира Путина, прошли успешно. Лукашенко отметил, что сегодня он признаёт: именно Россия остаётся старшим братом и ближайшим союзником. Ту же уверенность выразил и Владимир Путин.
О том, какие договорённости были достигнуты ранее, Царьград писал чуть раньше.

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