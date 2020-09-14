Лукашенко получил прозрачный намёк от Путина. Без слов

По прилёте в Сочи президента Белоруссии Александра Лукашенко встречали не федеральные чиновники, как это происходит чаще всего, а губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Именно на этот момент и указали источники, настаивая, что он - определяющий.

"Будет плохо себя вести, встретит губернатор Ростовской области..." - отмечает один из инсайдеров.

В то же время надо понимать, что переговоры в Сочи, судя по первым заявлениям Лукашенко и президента России Владимира Путина, прошли успешно. Лукашенко отметил, что сегодня он признаёт: именно Россия остаётся старшим братом и ближайшим союзником. Ту же уверенность выразил и Владимир Путин.

О том, какие договорённости были достигнуты ранее, Царьград писал чуть раньше.