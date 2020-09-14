Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборато...
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / Политика

Лукашенко покинул Белоруссию на самолёте. На этот раз точно

14 сентября 2020, 12:30  •  147 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул республику впервые с момента выборов главы государства. Он вылетел на своём самолёте на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Впервые с момента выборов президента Белоруссии Александр Лукашенко, одержавший победу по итогам голосования, покинул страну. Видео, как его самолёт выруливает на взлётную полосу, разнеслось по соцсетям.
В отличие от предыдущих фейковых сообщений, что Лукашенко якобы сбежал из страны и вывез семью, на этот раз глава республики действительно улетел. Но ненадолго. Сегодня, 14 сентября, в Сочи у него состоится ранее намеченная встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Как ожидается, лидеры обсудят экономические вопросы, крупные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, будет затронута, как ожидается, и тема интеграции в рамках Союзного государства. Однако никаких пресс-конференций и подписания документов не планируется, сообщил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
14 сентября 2020, 07:00
Меркель, не дозвонившись Лукашенко, высказалась о демократии в Белоруссии
14 сентября 2020, 01:30
"Они тщательно изучили Запад": Глава британской разведки опасается проблем из-за русской ракеты
14 сентября 2020, 01:30
Ужасный и коварный: Почему Запад демонизирует Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила ...
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 03:20
Партия у власти: кто победил и кто проиграл после единого дня голосования
14 сентября 2020, 08:50
Чудо-юдо: Лавров исцеляет Навального
14 сентября 2020, 07:00
Меркель, не дозвонившись Лукашенко, высказалась о демократии в Белоруссии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
13 сентября 2020, 15:25
Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали Берлину, как наказать Россию
12 сентября 2020, 22:55
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской по Варшаве возмутил народ
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
12 сентября 2020, 19:15
"Лукашенко сказали из России не трогать": Гордон назвал "будущего лидера" Белоруссии
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
12 сентября 2020, 21:05
Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.