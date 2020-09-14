Лукашенко покинул Белоруссию на самолёте. На этот раз точно

Впервые с момента выборов президента Белоруссии Александр Лукашенко, одержавший победу по итогам голосования, покинул страну. Видео, как его самолёт выруливает на взлётную полосу, разнеслось по соцсетям.

В отличие от предыдущих фейковых сообщений, что Лукашенко якобы сбежал из страны и вывез семью, на этот раз глава республики действительно улетел. Но ненадолго. Сегодня, 14 сентября, в Сочи у него состоится ранее намеченная встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как ожидается, лидеры обсудят экономические вопросы, крупные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, будет затронута, как ожидается, и тема интеграции в рамках Союзного государства. Однако никаких пресс-конференций и подписания документов не планируется, сообщил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.