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Лукашенко покинул Белоруссию на самолёте. На этот раз точно
14 сентября 2020, 12:30 • 147 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул республику впервые с момента выборов главы государства. Он вылетел на своём самолёте на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Впервые с момента выборов президента Белоруссии Александр Лукашенко, одержавший победу по итогам голосования, покинул страну. Видео, как его самолёт выруливает на взлётную полосу, разнеслось по соцсетям.
В отличие от предыдущих фейковых сообщений, что Лукашенко якобы сбежал из страны и вывез семью, на этот раз глава республики действительно улетел. Но ненадолго. Сегодня, 14 сентября, в Сочи у него состоится ранее намеченная встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Как ожидается, лидеры обсудят экономические вопросы, крупные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, будет затронута, как ожидается, и тема интеграции в рамках Союзного государства. Однако никаких пресс-конференций и подписания документов не планируется, сообщил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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