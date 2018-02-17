Лукашенко показывает пример борьбы с коррупцией в правительстве

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Президент Белоруссии уволил сразу двух министров, заподозренных в причастности к коррупционным преступлениям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 февраля провёл ряд кадровых чисток в правительстве, освободив от должности сразу двух министров - главу Министерства лесного хозяйства Михаила Амельяновича и главу Минспорта Александра Шамко.

Министры вышли из доверия

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По информации пресс-службы президента республики Беларусь, причиной увольнения министров стало “непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией” и “экономические правонарушения в подведомственных организациях”.

Сам Лукашенко в ходе рабочей поездки по Слуцкому району Минской области объяснил отставки чиновников и сделал жёсткое предупреждение всем министрам, пообещав снимать с должности за выявление коррупции.

По его словам, в Минлесхозе была выявлена коррупционная схема: осуществлялась незаконная продажа хорошей древесины, которая выдавалась за некондицию и шла на экспорт.

"Работали целый год по всей стране. Какой это министр? Что я терпеть должен такого министра? На него уже, откровенно говоря, стыдно было со стороны смотреть. Встает вопрос: ты работал или там был повязан с ними”, - раскритиковал деятельность уже бывшего чиновника президент.

Торговали лесом - теперь будете его валить

Михаил Амельянович занимал должность министра лесного хозяйства Белоруссии с марта 2010 года. В течение восьми лет его пребывания в должности в ведомстве имел место ряд коррупционных скандалов. Так, в 2015 году первый заместитель министра Фёдор Лисица был приговорён к пяти годам лишения свободы за злоупотребление властью и превышение служебных полномочий. Следствием было установлено, что чиновник незаконно завладел участком в водоохранной зоне в Солигорском районе и построил там коттедж. Кроме того, Лисица обустраивал своё личное благополучие за государственный счет, на чем в итоге и прогорел. В том же году на скамье подсудимых оказалась бывший председатель ЖСПК “Лес-2010” Елена Вербицкая. Её также обвинили в превышении служебных полномочий. Примечательно, что министр Амельянович проходил свидетелем по делу своей бывшей подчинённой, которую, в конечном итоге, приговорили к двум годам колонии.

Последний коррупционный скандал, поставивший крест на карьере министра, был раскрыт с привлечением КГБ. По сообщению председателя Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика, 24 января был взят с поличным один из руководителей лесного хозяйства Витебской области. В результате была раскрыта коррупционная схема по незаконному вывозу из Белоруссии высококачественной древесины, в результате правоохранителями были задержаны два предпринимателя и 12 должностных лиц Минлесхоза.

“Преступная схема заключалась в том, что высококачественные пиломатериалы под видом низкосортного сырья, фактически дров, через посреднические фирмы продавались за границу, в основном в страны Балтии”, - говорилось в сообщении председателя КГБ.

Что касается увольнения министра спорта Александра Шамко, то по словам Лукашенко, коррупционные преступления были выявлены в минском Дворце спорта, директор которого Сергей Пранович был задержан 6 февраля за получение взяток от желающих арендовать площади под торговлю. Президент отметил, что задержанный чиновник требовал взятки даже с монашек, которые хотели продать свечи.

“От меня пощады не ждите, никто. Не потому что я кровожадный, а потому что коррупция гробит все”, - подытожил Лукашенко, пообещав навести в стране порядок и справедливость.

Обновление кадров по-белорусски: мнения экспертов

В увольнении Лукашенко двух министров не следует искать какие-либо подводные камни, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По словам эксперта, Амельянович и Шамко не оправдали надежд президента Белоруссии, за что в итоге и поплатились должностями:

“Это связано с курсом обновления кадров, который реализует Александр Григорьевич. Направления не самые критичные. Очевидно, что у главы государства есть пожелания к обеим отраслям, чтобы они развивались более интенсивно”.

Белорусский историк и политолог Александр Гронский, в свою очередь, подчеркнул, что проводимая Лукашенко борьба с коррупцией носит целенаправленный характер. Эксперт считает, что увольнения министров спорта и лесного хозяйства связаны с финансово-экономическими моментами и проводимыми ведомственными проверками, и не исключает, что подобного рода чистки продолжатся в ближайшее время: “Вполне возможно, что государство пытается найти какие-то дополнительные финансы, и поэтому начинает следить за всеми вещами, где деньги уходят в никуда”.

“Чиновников и руководителей госпредприятий периодически ловят на взятках. При этом роль провокаторов, как правило, играют предприниматели, которых специально для этого органы по борьбе с экономической преступностью склоняют к «сотрудничеству», соглашаясь закрыть глаза на выявленные мелкие нарушения в ходе проверок. Сотрудники органов при этом серьёзно стимулируются карьерным ростом и проявляют потому исключительную заинтересованность в результатах своей работы”,

- пояснил белорусский политический эксперт Михаил Малаш.

По его словам, к самим коррупционерам со стороны Лукашенко имеет место оригинальный подход. В случае возмещения государству нанесенного ущерба в двойном размере с них снимаются обвинения. В пример политолог привел дело директора Белгосцирка Татьяны Бондарчук.

“Такая практика не позволяет коррупционерам придавать делу политическую окраску, задним числом записываясь в оппозицию, и заявляя оппозиционным СМИ, что дело против них сфабриковано за их «инакомыслие»”,

- подчеркнул Малаш.

Павленко Дмитрий