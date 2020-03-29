Лукашенко показал собственное "антивирусное лекарство"

В Telegram-канале "Пул №3" появилось видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопрос журналистки по поводу ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса. Глава государства играл в хоккей, когда представительница СМИ попросила у него дать комментарий.

"Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лёд, антивирусное лекарство, самое настоящее!" - заявил Лукашенко, показав рукой на лёд арены.

Автор Telegram-канала поиронизировал над высказыванием белорусского президента, назвав его "вирусологом года".

Ранее Александр Лукашенко признался, что не понимает, зачем многие страны, борясь с пандемией коронавируса, закрывают границы. Он отметил, что Белоруссия не собирается этого делать, но контроль усилит.