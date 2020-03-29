|
Лукашенко показал собственное "антивирусное лекарство"
29 марта 2020, 18:35 • 112 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь высказался о коронавирусе, заявив, что хоккейная коробка - "лучшее антивирусное лекарство". По его словам, в таком холоде не может быть никаких инфекций. Ранее глава государства недоумевал по поводу закрытия границ.
В Telegram-канале "Пул №3" появилось видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко отвечает на вопрос журналистки по поводу ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса. Глава государства играл в хоккей, когда представительница СМИ попросила у него дать комментарий.
"Здесь нет вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лёд, антивирусное лекарство, самое настоящее!" - заявил Лукашенко, показав рукой на лёд арены.
Автор Telegram-канала поиронизировал над высказыванием белорусского президента, назвав его "вирусологом года".
Ранее Александр Лукашенко признался, что не понимает, зачем многие страны, борясь с пандемией коронавируса, закрывают границы. Он отметил, что Белоруссия не собирается этого делать, но контроль усилит.
112
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2020, 02:35
|
28 марта 2020, 10:00
|
29 марта 2020, 08:36
|
25 марта 2020, 05:35
|
27 марта 2020, 03:35
|
28 марта 2020, 08:35
|
29 марта 2020, 10:35