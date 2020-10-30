Лукашенко показал, кому доверяет: Белоруссия закрыла границу для всех, кроме России

В Белоруссии объявили об ограничении на въезд в страну через сухопутную границу нескольким категориям физических лиц с Украины, из Польши, Литвы и Латвии. С заявлением выступил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский.

В качестве официальной причины принятия таких мер он назвал ухудшение эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничение не распространяется на сотрудников дипломатических представительств, а также работников сферы международных грузоперевозок.

Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту "Минск" функционирует без вышеуказанных ограничений, - цитирует "РИА Новости" слова Бычковского.

Также мера не касается сухопутной границы между Белоруссией и Россией. Жители России могут беспрепятственно попадать в Белоруссию.

Напомним, что на прошлой неделе белорусские пограничники отчитались о том, что не впустили в страну 595 крепких молодых людей спортивного телосложения из Литвы, Польши и Украины. Причиной отказа во въезде стало то, что молодые люди не смогли объяснить или подтвердить причины въезда в страну.