Лукашенко поиздевался над Зеленским по итогам выборов

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.by

Бацька посоветовал Киеву, Варшаве и Вильнюсу не лезть в белорусский огород

Украине, Литве и Польше не следует кидать камни в сторону Белоруссии, поскольку властям этих стран прежде всего нужно разобраться во взаимоотношениях с собственными гражданами. Так прокомментировал действующий президент Республики Александр Лукашенко общественно-политическую обстановку в соседних государствах.

Белорусский лидер отметил, что в Литве партия главы МИД страны Линаса Линкявичуса, не раз выступавшего с критикой в адрес официального Минска, проиграла выборы оппозиции и не прошла в парламент.

Не смог бацька пройти мимо Незалежной, где 25 октября состоялось голосование в органы местного самоуправления. Он напомнил о "сокрушительном поражении" на региональных выборах пропрезидентской партии "Слуга народа".

"А что на Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя", – цитирует пресс-служба главы государства Александра Григорьевича.

Он призвал соседей быть надежными и честными по отношению друг к другу.

Отдельно Лукашенко потроллил Анджея Дуду, победившего в июле на президентских выборах в Польше. Глава Белоруссии считает, что они были сфальсифицированы. По его словам, итогами голосования недовольны женщины, крестьяне, госслужащие, рабочие, а в это время Варшава хотела устроить революцию в Минске. Хотя непростая ситуацию у самих поляков, убежден бацька.

"Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки", – резюмировал президент.

Напомним, протесты в Белоруссии начались буквально в ночь после выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. Оппозиция уверена, что результаты голосования сфальсифицированы. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 26 октября общенациональную забастовку. По мнению Лукашенко, участников стачек спонсирует заграница.

