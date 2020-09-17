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Лукашенко подыскали новое место в российском правительстве
17 сентября 2020, 11:05 • 231 • Политика
Президенту Белоруссии сделали неожиданное предложение
Александру Лукашенко стоит подумать о применении своих способностей на другом посту, где он вполне может принести большую пользу, считает учредитель канала "Царьград" Константин Малофеев.
После выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Участники акций требовали ухода президента и проведения повторного голосования.
В создавшейся ситуации перед Лукашенко стоял выбор – быть с Россией или потерять все. Запад для белорусского лидера оказался закрыт. Александр Григорьевич осознал, что народ Республики от него устал, и задумался о будущем.
У президента соседней страны, сказал Малофеев, есть возможность остаться в политике с неплохими перспективами. Но только в связке с Россией.
По мнению эксперта, "белорусский народ однозначно ждет, что Путин будет тем человеком, кто проводит Александра Григорьевича на заслуженный отдых с поста президента". При этом есть много "замечательных должностей, потенциальных в Союзном государстве", передает "Царьград".
Лукашенко может применить свои навыки. В Москве бы, заявил Малофеев, "с удовольствием посмотрели на его микроменеджмент в действии, которого иногда не хватает нашим чиновникам".
Он предположил, что встречи белорусского главы с высокопоставленными чиновниками, а также главой правительства и президентом России связаны с подготовкой к Союзному государству. И для соседней Республики это тоже будет хороший выход из непростой ситуации.
Ранее эксперт предположил, что на переговорах в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко выбрали преемника на пост президента Белоруссии.
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