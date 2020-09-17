Лукашенко подыскали новое место в российском правительстве

Александр Лукашенко. Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Президенту Белоруссии сделали неожиданное предложение

Александру Лукашенко стоит подумать о применении своих способностей на другом посту, где он вполне может принести большую пользу, считает учредитель канала "Царьград" Константин Малофеев.

После выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. Участники акций требовали ухода президента и проведения повторного голосования.

В создавшейся ситуации перед Лукашенко стоял выбор – быть с Россией или потерять все. Запад для белорусского лидера оказался закрыт. Александр Григорьевич осознал, что народ Республики от него устал, и задумался о будущем.

У президента соседней страны, сказал Малофеев, есть возможность остаться в политике с неплохими перспективами. Но только в связке с Россией.

По мнению эксперта, "белорусский народ однозначно ждет, что Путин будет тем человеком, кто проводит Александра Григорьевича на заслуженный отдых с поста президента". При этом есть много "замечательных должностей, потенциальных в Союзном государстве", передает "Царьград".

Лукашенко может применить свои навыки. В Москве бы, заявил Малофеев, "с удовольствием посмотрели на его микроменеджмент в действии, которого иногда не хватает нашим чиновникам".

Он предположил, что встречи белорусского главы с высокопоставленными чиновниками, а также главой правительства и президентом России связаны с подготовкой к Союзному государству. И для соседней Республики это тоже будет хороший выход из непростой ситуации.

Ранее эксперт предположил, что на переговорах в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко выбрали преемника на пост президента Белоруссии.