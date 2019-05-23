Лукашенко подвёл цемент: Белорусов озадачило исчезновение "строительных" миллиардов

Таким образом, президентскими стараниями было потрачено зря около 2 миллиардов денег из казны. Эксперты уже предлагают отправить Лукашенко в отставку, пишут Дни.ру.

Ранее Лукашенко бросил серьёзные средства в строительную отрасль. По его мнению, развиваясь активными темпами, она потянула бы за собой и остальные отрасли. Однако вышел просчёт: схема, по оценке специалистов, оказалась неэффективной.

Масштаб потерянных вливаний за последние два года стал очевиден, когда Лукашенко подписал указ "Об организациях цементной отрасли". Выяснилось, что за это время уже "зацементировали" более 2 миллиардов бюджетных денег.

В частности, с 2015 по 2019 год Белоруссия потратила 900 миллионов долларов на убыточные цементные заводы. Вдобавок "модернизация" цементной отрасли в 2008-2013 годах обошлась стране в 1,2 миллиарда.

Руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико убеждён, что такая схема работать не будет. Александр Лукашенко, вкладывая деньги в строительную сферу - в частности в цементное производство, - надеялся, что отрасль вытянет всю белорусскую экономику. Однако Белоруссию спасёт только экономика с другой матрицей, уверен эксперт.

На вопрос корреспондента портала Udf.by о том, какой выход возможен в этой ситуации, специалист заметил, что легче показать и всё сделать самому, чем в тысячный раз объяснять. В первую очередь президента следует отправить отдыхать куда-нибудь подальше от Белоруссии. И правительство лучше также распустить, заявил эксперт.