Лукашенко подвесил Украину на проводе • 298 • Аналитика © РИА Новости / Сергей Гунеев Украина обновила текст меморандума с МВФ в рамках программы кредитования stand-by, пообещав отказаться от практики ограничения цены на газ и услуги по поставкам тепла и горячей воды. Населению в нынешних условиях это светит повышением цены кубометра газа с доставкой с нынешних 26-30 рублей и ожидающихся с 1 января 35-50 рублей примерно до 100. Приблизительно столько он сегодня стоит для украинской промышленности. Впрочем, этого "позитивчика" украинцам придется подождать до мая 2022 года. А до него нужно как-то пережить пока еще не начавшуюся зиму, в преддверии которой "положительные" новости в энергетической сфере сыплются на страну как из рога изобилия. Восьмого ноября Украину встряхнуло письмо "Белэнерго" своим украинским контрагентам о том, что "с ноября поставки электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины осуществляться не будут". А "заключение новых рамочных контрактов также не планируется". Интересно, что дата подписания этого письма совпала с моментом резкого наращивания Украиной импорта электроэнергии из Белоруссии. Если 6 ноября было забронировано пять мегаватт сечения Беларусь — Украина, а 7 ноября — 15, то 8 ноября — уже 400 мегаватт, а 9 и 10 ноября — по 415. Письмо вызвало непонимание, многочисленные толкования и уж точно нагнало страху — причем не только на рядовых граждан, но и на украинских экспертов. Только 9 ноября, после разъяснения "Белэнерго" о том, что оно было адресовано определенному перечню контрагентов, с которыми ранее были заключены рамочные соглашения, а в целом контракт на поставку белорусские энергетики продолжат выполнять, ситуация несколько разрядилась. Но уж точно не до конца. Во-первых, представители украинской власти, подвесив свою страну на спасительный электропровод Лукашенко, продолжают тыкать ему дули, при любом случае вспоминая о непризнании его легитимности. Что не помешало им уже выйти на стабильные суточные закупки десяти миллионов киловатт-час электроэнергии. И что пока не мешает Лукашенко эти поставки электроэнергии осуществлять. Во-вторых, белорусские поставки — это все же не панацея для украинской энергосистемы. Они ограничены мощностью сечения в 900 мегаватт. Пока этого достаточно. Но хватит ли в дальнейшем — большой вопрос. На самом деле, вполне может не хватить даже подключения российских мощностей, которые составляют 2,2 гигаватта. Запасы угля на складах украинских ТЭС продолжают стремительно таять. Министерство энергетики Украины, дабы скрыть катастрофическое состояние запасов, на днях даже отказалось от публикации единой сводной таблицы, заменив ее публикацией нескольких разрозненных диаграмм. Однако это никак не отменило того факта, что запасы на складах ТЭС упали уже ниже 450 тысяч тонн, а без учета Бурштынской ТЭС, работающей в условиях энергоострова, — ниже 350 тысяч тонн. При работе 30-32 энергоблоков ТЭС из 77 и среднесуточных температур выше нуля градусов Цельсия тепловая генерация потребляет около 70 тысяч тонн угля в сутки. Примерно на столько же сократились запасы за последнюю неделю — в связи с частичным подвозом нового угля. С понижением температуры и подключением дополнительных энергоблоков потребление угля, разумеется, должно существенно вырасти. Конечно, если эти самые блоки удастся подключить — 26 из них находятся на разного рода ремонтах или вообще законсервированы. А еще два десятка стоят по причине полного отсутствия угля. И вот тут самое время вспомнить, что с ноября Украина перестала получать энергетический уголь от своего главного поставщика — России. В связи с растущим спросом внутри страны, согласно сообщению Минэкономразвития России. Ну и, возможно, по умолчанию — в связи с желанием помочь Украине поскорее выполнить свои обязательства об отказе от угля к 2040 году, под которыми недавно подписался Зеленский на климатическом саммите в Глазго. Кстати, в Киеве заявили, что Россия запретила и транзит казахстанского угля. Позже Казахстан это утверждение опроверг. В то же время там признали, что некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны имеются. Ходят слухи, что отправить уголь из Казахстана в Белоруссию при этом гораздо легче, чем на Украину. Так что в обозримом будущем, видимо, следует ожидать резкого роста экспорта "белорусского" угля в Незалежную. Но вопрос опять-таки в достаточности объемов. Киевская власть утверждает, что не допустит веерных отключений электроэнергии ни при каких условиях. Может и так. Но вот же дивное совпадение: по всей стране в последние недели многократно увеличилось количество плановых и аварийных отключений. Которые как бы не веерные, а технические. Но разницы для потребителей от их названия нет. Запасы газа на Украине тоже потихоньку сокращаются. Но недавно тут произошел, скажем так, качественный скачок. Ранее считалось, что "Нафтогаз" контролирует почти десять миллиардов кубометров активного газа в хранилищах. Однако на днях выяснилось, что 700 миллионов кубометров из них (в нынешних ценах на 22 миллиарда гривен) уже зарезервированы "Нафтогазом" для передачи структурам Игоря Коломойского. Причем это могут быть далеко не все кубометры, которые отойдут патрону нынешнего украинского президента, — он претендует на девять миллиардов кубометров. Что может оставить "Нафтогаз" вообще ни с чем. История эта давняя и связана с решениями украинских правительств в 2007-2013 годах о выкупе добытого "Укрнафтой" газа по специальной цене для дальнейшей его продажи населению по цене льготной. Контролирующий "Укрнафту" Коломойский решение правительств тогда выполнил, однако акты приемки-передачи газа не подписал и сделку как бы не признал. В дальнейшем спор этот никак не двигался, пока президентом не стал Зеленский, а главой "Нафтогаза" Витренко. Похоже, эти двое и дали делу правильный ход. Особой дикости всей ситуации добавляет тот факт, что "Укрнафта" является дочерней компанией государственного "Нафтогаза". Последнему в "Укрнафте" принадлежит 50 процентов плюс одна акция. И тем не менее — загадочным образом контролирует и управляет "Укрнафтой" с 2003 года при любых властях Игорь Коломойский. Одним словом, развитие событий вокруг прохождения Украиной и ее энергосистемой нынешнего осенне-зимнего сезона остается сериалом с неожиданными поворотами сюжетной линии и непредсказуемым финалом. А вот наблюдать за ним точно лучше из тепла и при наличии света. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







298 Источник Похожие новости "Победа Запада неизбежна": России предлагают добровольную перестройку-2 Президент на могиле героя расскажет, как опозориться и проиграть все В России возрождают плановую экономику Запад хочет идти на север, но место уже занято нами В 2024-м Путин выиграет выборы — американские Запад любит Америку за то, что она не любит себя Новости партнеров