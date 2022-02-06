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Лукашенко подтвердил звонок Путину сразу после задержания "33 богатырей": "И не просто сказал"

06 февраля 2022, 02:30  •  31 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что позвонил президенту России Владимиру Путину после задержания "33 богатырей". "Путин сказал. И не просто сказал…" - вспоминает он.
Александр Лукашенко признался, что был обижен на Россию, когда белорусские спецслужбы в 2020 году задержали 32 граждан России и одного гражданина Белоруссии. Президент Белоруссии поверил слухам о том, что они якобы собирались устроить массовые беспорядки в республике.
Я поверил абсолютно. Снял трубку, позвонил Путину. Придёт время, скажу, как было всё,
- рассказал Лукашенко, выступая в программе "Соловьёв LIVE".
Телеведущий Владимир Соловьёв поинтересовался у собеседника, сказал ли Путин, что Россия не планирует никаких беспорядков в Белоруссии. В ответ Лукашенко заявил: "И не просто сказал…"
Белорусский лидер отметил, что у него с Путиным было несколько телефонных разговоров. В конце концов стороны договорились вместе провести расследование, чтобы выяснить, "откуда ноги растут".
Как оказалось позже, "33 богатыря" чуть не стали жертвами совместной операции украинских, американских и, по некоторым данным, турецких спецслужб. Их представители под видом заказчика предложили охранять нефтяные объекты в Латинской Америке. По замыслу, самолёт с "богатырями" должен был вылететь из Минска, затем под надуманным предлогом его предполагалось посадить на Украине, где граждан России собирались арестовали по обвинению в сотрудничестве с народными республиками Донбасса. Однако кто-то из офиса украинского президента "слил" информацию Белоруссии, и "богатырей" задержали.

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