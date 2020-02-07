Лукашенко подставил Россию под удар американской ПРО и саботировал санкции русских, заявил политолог Суздальцев

Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал отношения Белоруссии и России в последнее время. Суздальцев уверен, что президент Александр Лукашенко во многом помог альянсу НАТО. Например, отказ размещать российскую базу в 2015 году подставил нашу страну под удар американской ПРО. А пропуск через границу Белоруссии контрабандных товаров из Европы "обнулил" антисанкции России.

"А на самом деле, я вам скажу, база эта была предназначена для того, чтобы блокировать в случае чего американскую ПРО в Польше, ту самую, которая может запускать "Томагавки", о чём неоднократно говорил Путин. НАТО очень благодарна Лукашенко, что не дал эту базу разместить. И всё равно мы согласны. Близкая страна, народ не чужой, ладно, вы такие суверенные, вы кладёте нам на голову, ладно, нам не впервой это дело", - заявил Суздальцев.

Политолог уверен, что Лукашенко прекрасно умеет "торговаться" и всегда "работает под авансы". А за союз с Белоруссией всегда расплачивалась только Россия.

В преддверии встречи с Владимиром Путиным, которая должна состояться в Сочи, президент Белоруссии выступил с рядом громких заявлений. Касались они в основном вопроса поставок нефти. Якобы "Москва пытается поставить Минск на колени".