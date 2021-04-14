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Лукашенко поделится с Азербайджаном русскими вакцинами

14 апреля 2021, 18:30  •  70 • Политика
Сегодня 14 апреля в Баку прошли официальные переговоры между президентами Белоруссии и Азербайджана в результате которых стороны договорились перейти на новый этап экономического сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил после встречи с Ильхамом Алиевым.
По окончанию переговоров сегодня 14 апреля Александр Лукашенко подвел итоги встречи двух президентов. Во ходе дипломатического визита и переговоров с Ильхамом Алиевым обоими президентами был подтвержден стратегический характер отношений между Белоруссией и Азербайджаном и зафиксировано отсутствие расхождений в понимании международной повестки.
«Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают. Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и, самое главное, неоднозначных прогнозов на перспективу», - заявил Лукашенко по итогам встречи.
Президенты много внимания уделили торгово-экономическому сотрудничеству и приняли решение переходить на новый этап кооперации и диверсифицировать торговлю между странами. В частности Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии начинается вакцинация российским препаратом «Спутник V», но весь объем вакцин белорусам не потребуется, и Белоруссия готова экспортировать излишки в Азербайджан. «Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой», - резюмировал глава Лукашенко.

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