Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился ранее неизвестными деталями операции сил ОДКБ в Казахстане. "Я скажу больше, без хвастовства", - сказал он.

По словам главы Белоруссии, вся операция миротворческих сил, вплоть до деталей, была разработана лично Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным в течении одного часа. Он отметил, что главами государства был намечен замысел, а министерства обороны под руководством главы Минобороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина детализировали его в генеральных штабах.

После этого, уже в течение несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан.

"Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - отметил Лукашенко.

Напомним, что власти Казахстана попросили ОДКБ прислать миротворческие силы, когда вооружённые боевики, воспользовавшись массовыми протестами, начали громить магазины и нападать на сотрудников органов правопорядка. Как только миротворцы оказались на месте, казахская полиция быстро навела порядок на улицах.

Примечательно, что силы ОДКБ не участвовали в зачистках. Они лишь охраняли ключевые объекты и были на подстраховке. Их присутствие позволило казахским силовикам сосредоточить все силы на поимке бандитов.

Как только ситуация стабилизировалась, миротворцы покинули территорию Казахстана. США, Европа и Украина, тем не менее, попытались изобразить ситуацию так, словно ОДКБ чуть ли не захватила Казахстан. Организацию обвинили во вмешательстве в дела республики, хотя она направила помощь именно по просьбе руководства страны.