|
Лукашенко поделился ранее неизвестными деталями операции ОДКБ: "Без хвастовства"
15 января 2022, 15:10 • 92 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился ранее неизвестными деталями операции сил ОДКБ в Казахстане. "Я скажу больше, без хвастовства", - сказал он.
По словам главы Белоруссии, вся операция миротворческих сил, вплоть до деталей, была разработана лично Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным в течении одного часа. Он отметил, что главами государства был намечен замысел, а министерства обороны под руководством главы Минобороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина детализировали его в генеральных штабах.
После этого, уже в течение несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан.
"Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - отметил Лукашенко.
Напомним, что власти Казахстана попросили ОДКБ прислать миротворческие силы, когда вооружённые боевики, воспользовавшись массовыми протестами, начали громить магазины и нападать на сотрудников органов правопорядка. Как только миротворцы оказались на месте, казахская полиция быстро навела порядок на улицах.
Примечательно, что силы ОДКБ не участвовали в зачистках. Они лишь охраняли ключевые объекты и были на подстраховке. Их присутствие позволило казахским силовикам сосредоточить все силы на поимке бандитов.
Как только ситуация стабилизировалась, миротворцы покинули территорию Казахстана. США, Европа и Украина, тем не менее, попытались изобразить ситуацию так, словно ОДКБ чуть ли не захватила Казахстан. Организацию обвинили во вмешательстве в дела республики, хотя она направила помощь именно по просьбе руководства страны.
Подпишитесь на нас
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 января 2022, 15:35
|
11 января 2022, 08:30
|
08 января 2022, 19:50
|
09 января 2022, 09:15
|
10 января 2022, 02:10
|
14 января 2022, 01:15
|
13 января 2022, 08:20