Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину" России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему понравились заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости Соединённым Штатам вернуться к работе, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает белорусское информагентство БелТА.

По мнению Лукашенко, президент США "быстро сориентировался" и выступил с призывом немедленно вернуться к работе, несмотря на бушующую эпидемию COVID-19. Потому что если этого не сделать, от безработицы якобы умрёт гораздо больше людей, чем от болезни.

Лукашенко так понравились эти слова, что он решил не закрывать белорусские предприятия и не вводить карантин в стране. Также белорусский лидер не упустил случая "плюнуть в спину" России.

Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства, - сказал Лукашенко.

Напомним, что США, по последним данным, обогнали Италию по количеству случаев заражения коронавирусом. В стране зарегистрировано почти 86 тысяч заражений. Из них почти 1,3 тысячи закончились летальным исходом.