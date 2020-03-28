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Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину" России

28 марта 2020, 02:35  •  18 • Политика
Лукашенко рассказал о понравившемся заявлении Трампа про коронавирус, которое иначе как "людоедским" назвать нельзя. Президент США призвал выходить на работу, несмотря на пандемию. Глава Белоруссии решил взять с него пример, а также "плюнуть в спину" России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему понравились заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости Соединённым Штатам вернуться к работе, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает белорусское информагентство БелТА.
По мнению Лукашенко, президент США "быстро сориентировался" и выступил с призывом немедленно вернуться к работе, несмотря на бушующую эпидемию COVID-19. Потому что если этого не сделать, от безработицы якобы умрёт гораздо больше людей, чем от болезни.
Лукашенко так понравились эти слова, что он решил не закрывать белорусские предприятия и не вводить карантин в стране. Также белорусский лидер не упустил случая "плюнуть в спину" России.
Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства, - сказал Лукашенко.
Напомним, что США, по последним данным, обогнали Италию по количеству случаев заражения коронавирусом. В стране зарегистрировано почти 86 тысяч заражений. Из них почти 1,3 тысячи закончились летальным исходом.
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