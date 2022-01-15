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Лукашенко подал сигнал всем, кто "точит меч" на Россию и Белоруссию

15 января 2022, 13:25  •  104 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подал сигнал всем, кто "точит меч" на его страну и на Россию.
По словам Лукашенко, операция миротворческих сил в Казахстане стала сигналом всем, кто задумал вмешиваться в дела Белоруссии и России. Такое заявление он сделал во время встречи с миротворческим контингентом, вернувшимся накануне из Казахстана, передаёт агентство БЕЛТА.
"Это сигнал всем, кто точит меч по периметру белорусско-российских границ", - предупредил он.
Напомним, что власти Казахстана попросили ОДКБ прислать миротворческие силы, когда вооружённые боевики, воспользовавшись массовыми протестами, начали громить магазины и нападать на сотрудников органов правопорядка. Как только миротворцы оказались на месте, казахская полиция быстро навела порядок на улицах.
Примечательно, что силы ОДКБ не участвовали в зачистках. Они лишь охраняли ключевые объекты и были на подстраховке. Их присутствие позволило казахским силовикам сосредоточить все силы на поимке бандитов.
Как только ситуация стабилизировалась, миротворцы покинули территорию Казахстана. США, Европа и Украина, тем не менее, попытались изобразить ситуацию так, словно ОДКБ чуть ли не захватила Казахстан. Организацию обвинили во вмешательстве в дела республики, хотя она направила помощь именно по просьбе руководства страны.

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