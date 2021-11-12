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Лукашенко планирует обставить Москву с миграционным кризисом - эксперт

12 ноября 2021, 23:50  •  119 • Политика
Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press / www.globallookpress.com
Белорусский президент умышленно накаляет обстановку на границе
Миграционный кризис на границе Европы и Белоруссии продолжает будоражить умы политологов, которые пытаются понять причины происходящего. Политтехнолог Виталий Шкляров поделился своим видением ситуации. 
Автор статьи в "Новой газете" отмечает, что не осталось никаких сомнений, что обстановку на границе белорусский президент накаляет намеренно. Самая распространенная причина, почему Лукашенко так делает – желание склонить Запад к диалогу. Другой вариант – заработок на мигрантах. Но учитывая, что на противостояние на границе ежедневно тратятся большие средства, он тоже не подходит. 
Эксперт приходит к выводу, что с помощью миграционного кризиса Лукашенко хочет принудить к сближению Россию. Белорусскому лидеру остается только дождаться, когда на границе прольется первая кровь. Для этого нужно спровоцировать поляков на открытие огня. Тут тоже есть два варианта: надеяться, что у какого-нибудь пограничника сдадут нервы, или же попытаться вооружить нелегалов. 
В рамках "гибридной войны", о которой все чаще говорят в Европе, Лукашенко останется только предоставить видео, на которых будет видно, как кто-то из поляков или украинцев передает оружие беженцам. Тогда уже можно будет говорить об агрессии ЕС в отношении Белоруссии. 
Скорее всего, в игру тут же вступит Россия и страны ОДКБ. Уже сейчас над границей курсируют отечественные самолеты, как бы намекая на готовность встать на защиту союзников. 
Дальнейший сценарий предугадать несложно: введение военного положения, ввод российской армии в РБ. Тут же встанет вопрос о прекращении суверенного существования республики. Однако лидерство Лукашенко останется в силе. 
Для чего это нужно? Автор публикации предполагает, что Александр Григорьевич понимает, что отныне без помощи России ему не выжить. Особенно в условиях, когда западные государства постоянно грозят стране очередными санкциями. Референдум о вхождении – вариант спорный, потому что тогда авторитет президента Белоруссии будет поставлен под сомнение.
План мягкого объединения на вынужденной основе, скорее всего, устроит обе стороны. Постепенно произойдет не только военная, но и гражданская интеграция. Тем более, что присутствие российских войск в республике будет обоснованно с юридической точки зрения. 
"Не стоит заранее списывать Лукашенко со счетов. Вполне понятно, что он еще пытается вести более сложную, неудобную для Москвы игру", 
– подытоживает эксперт. 
Ранее Россия сделала Лукашенко предостережение после неосторожного заявления о газе. 

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