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Лукашенко: первые шаги по урегулированию в Донбассе должен сделать Порошенко

01 марта 2019, 18:39  •  88 • Украина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе должен сделать глава Украины Пётр Порошенко.
 
Reuters
 

«Из ситуации надо выходить, это все понимают, но так, чтобы это было красиво, достойно для той и другой стороны. Но первые шаги должен делать президент Украины», — сказал Лукашенко во время общения с журналистами в Минске.

Ранее Лукашенко в ходе встречи в Минске с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком высказался в поддержку урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и призвал закончить «недоразумение» в Донбассе.

1 марта Лукашенко во время пресс-конференции в Минске заявил, что действующий глава Украины Пётр Порошенко будет переизбран на новый срок в 2019 году.

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