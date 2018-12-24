Лукашенко перестал считать Россию братским государством из-за отказа в дешевом газе

В ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не называет Россию братским государством. По его словам, в этом виновата Москва, которая якобы уже не воспринимает братскими отношения двух стран и отказала в налоговом маневре и снижении цен на газ.

Белорусский лидер сообщил, что ему передают о том, что в Кремль "пришли новые люди", для которых неприемлемо это понятие. "Что ж, будем партнерами", – цитируются слова главы Белоруссии на официальном сайте президента республики.

В то же время Лукашенко отметил, что "всесторонний характер" отношений между РФ и РБ имеет серьезное значение для обоих государств. Кроме того, Минском приняты решения по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве, именно как с братским государством, подчеркнул президент Белоруссии.

По его словам, такие решения приняты на Высшем государственном совете и на союзном Совете министров, а также в двустороннем формате. "К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", – подчеркнул белорусский лидер, напомнив, что Россия отвергла все предложения Белоруссии по налоговому маневру и ценам на газ.