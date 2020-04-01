Лукашенко перенес парад в Минске ради поездки в Москву

Как бы резко Александр Григорьевич в последнее время ни делал выпады в адрес России, но есть вещи священные, которые нас всегда объединяли. Президент Белоруссии принял приглашение Владимира Путина, позвавшего коллегу на Парад Победы в Москву. Но не отменять же парад в своей стране. И Лукашенко принял решение его просто перенести.

- Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате — с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн, - сообщил заместитель министра обороны страны Сергей Потапенко. - Время проведения парада до 60 минут.

Сообщается, что в параде примут участие 20 белорусских парадных расчета, один российский и один китайский. Также к торжеству привлекут 185 единиц военной техники, 42 самолета и вертолета. А президент Белоруссии в один день успеет сразу на два парада – утренний в Москве и вечерний в Минске.