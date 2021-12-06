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Лукашенко перекрыл НАТО дорогу под Смоленск

06 декабря 2021, 13:45  •  263 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Обновленная Конституция защитит республику от непродуманных действий властей
После выборов в августе 2020 г. президент Александр Лукашенко отстаивал не собственное право на власть, он боролся за сохранение страны. Об этом сам глава республики рассказал в понедельник, 6 декабря, на кадровом совещании в Минске.
По его словам, организаторы беспорядков в Белоруссии преследовали исключительно прозападные интересы, будущее страны их не волновало.
"Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать",
– напомнил Лукашенко. Именно поэтому он инициировал реформу Конституции РБ, которая была разработана в середине 1990х годов, когда перед республикой стояли другие задачи и угрозы.
"Надо уйти сейчас от большой концентрации власти в одних руках. У меня, у кого-то – не важно",
– подчеркнул глава Белоруссии. По его мнению, именно поэтому оппозиционеры, бежавшие за рубеж, выступают против конституционной реформы, пытаясь продвинуть мысль, что новая Конституция нужна Лукашенко.
"Слушайте, Лукашенко уже наелся этих конституций, власти и всего прочего. Сейчас вопрос (…) в сохранении стабильности в нашей стране",
– отверг Батька все подобные домыслы.
Детально рассказать о проделанной за последнее время работе Лукашенко пообещал в январе 2022 г. в ходе обращения к населению и парламенту Республики. Референдум по обновленной Конституции РБ запланирован на февраль, если его не сорвет война. 

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