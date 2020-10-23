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Лукашенко переиграет оппозицию с помощью ультиматума Тихановской - эксперт

23 октября 2020, 17:05  •  75 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Действующая власть Белоруссии тянет время, чтобы остаться при своих интересах
Президент Александр Лукашенко переиграет оппозицию с помощью ее же ультиматума. Это допустил белорусский политический журналист Вячеслав Шарапов.
По его мнению, власти не зря перенесли окончание приема предложений по правкам в Конституцию РБ. Конституционная реформа – это одно из ключевых требований, на которое согласился Лукашенко. Изначально было объявлено, что инициативы граждан должны поступить до 25 октября. Но на этой неделе было решено принимать предложения и после этого срока.
"Отодвинув дату окончания приема предложений по поправкам в Конституцию, власть снова пытается переиграть активную оппозицию, – приводит "Украина.ру" мнение Шарапова. – Если 25-26 октября будут какие-то серьезные протесты, то вина за срыв конституционного процесса целиком ляжет на оппозицию".
Ранее находящаяся в Литве экс-соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская издала "приказ": или президент до 25 октября уходит в отставку, или в стране начнется всеобщая забастовка и массовые уличные акции.
По мнению Шарапова, вряд ли оппозиции удастся сейчас организовать протестное движение шире, чем было летом. Но "ультиматум" как раз и покажет, насколько велики в Белоруссии силы, на которые может опираться оппозиция. Если масштаб протестов будет скромным, Лукашенко может попытаться сохранить свои позиции, максимально затягивая по времени обещанные реформы. В этом заинтересована и вся белорусская властная элита, считает аналитик.
Ранее эксперт пояснил, почему Лукашенко сопротивляется созданию Союзного государства.

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